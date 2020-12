La triste confessione della Elia: "Mi ha spezzato il cuore così..."

Non c’è nessuna ritorno di fiamma tra Antonella Elia e Pietro delle Piane. La showgirl e opinionista del Grande Fratello Vip, più e più volte ha lasciato intendere con sparute affermazioni che la sua relazione con delle Piane fosse finita da tempo, e niente e nessuno pare che sia in grado di mettere insieme i cocchi. I due si sono messi alla prova durante l’edizione estiva di Temptation Island Vip e, da quel momento in poi, niente è stato più lo stesso. Su loro due si sono rincorsi molti rumor mai del tutto confermati ma oggi c’è, finalmente, la svolta. Antonella Elia, nella puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 19 dicembre, si troverà a raccontare tutta la verità. E l’opinionista rivela: "Pietro mi ha spezzato il cuore".

Così, senza nessun pelo sulla lingua e con la sua solita verve, Antonella Elia si confessa nel salotto di Silvia Toffanin. "È davvero finita. Lui era in prova ma non ha superato un bel niente – racconta -. Non tornerò mai più con lui, anche se continuerò ad amarlo. Separarmi da Pietro è stata una lacerazione, un dolore molto forte, ma non siamo adatti a frequentarci – aggiunge -. Non sappiamo prenderci per cui si scatenano reazioni inaccettabili". E le divergenze caratteriali pare che siano state il fattore scatenante della rottura. Le dichiarazioni di Antonella Elia, però, non finisco qui.

"Adesso io e lui dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci incontrare – ammette -. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me", conclude senza tornare più sull’argomento. Tra di loro c’è ancora amore e anche un grande affetto, ma secondo le dichiarazioni di Antonella Elia, questo non può bastare e ora dice basta. A Verissimo viene interrogata anche su tutto quello che sta accadendo nella Casa del Grande Fratello e, in particolar modo, sull’esclusione di Filippo Nardi. "Sono disgustata. Ci vogliono bassezza culturale e umana per dire ciò che ha detto – commenta indignata la Elisa-. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello che lui ha fatto è inqualificabile", conclude. E’ proprio un fiume in piena e, come suo solito, in maniera piccata, Antonella Elia non lesina nei suoi commenti al veleno. Su Delle Piene ora si attende una replica, se mai l’ex fidanzato della showgirl parlerà dopo queste dichiarazioni così pungenti.