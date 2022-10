"Mi insultava in tutti i modi possibili, era aggressivo". Adriana Volpe in tribunale contro il marito

Quest'oggi Adriana Volpe si è presentata davanti ai giudici di piazzale Clodio a Roma per la prima udienza del processo che la vede contrapposta al suo ex marito, l'imprenditore Roberto Parli, accusato di maltrattamenti in famiglia. La conduttrice è stata ascoltata dai giudici della Quinta sezione penale: " Ho vissuto nel panico, mio marito non era più l'uomo che avevo conosciuto. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina o in mia assenza. Mi diceva: 'Ti rovino, ti distruggo' ".

Un racconto terribile quello di Adriana Volpe, che in aula ha rivelato i retroscena sempre taciuti dell'ultimo periodo trascorso col marito, quello che poi dopo la sua partecipazione come concorrente al Grande fratello vip ha portato alla separazione. La conduttrice è parte lesa nel procedimento insieme alla figlia minore, mentre l'uomo è sottoposto al divieto di avvicinamento: " Mio papà, mentre ero ancora al Grande fratello, si era reso conto che mio marito era cambiato, che prelevava ingenti quantità di denaro dal mio conto: 22mila euro in un mese. Nei mesi successivi mi ha detto che era entrato in un tunnel, aveva perso soldi investendo online ".

La pandemia e la partecipazione di Adriana Volpe al Gf vip hanno cambiato gli equilibri della famiglia. Fino a quel momento, come da ammissione della conduttrice, Roberto Parli " era un papà meraviglioso e un marito presente anche se era lontano ". Poi tutto è cambiato e, stando al racconto della Volpe, " ha iniziato a dire davanti ai miei genitori 'questa donna la distruggo', 'porto via la bambina e lei non la vedrà mai più' ". In aula, Adriana Volpe, rispondendo alle domande del pm, ha raccontato diversi episodi di aggressioni verbali e minacce e ha riferito che durante la sua permanenza al Grande Fratello, con l'inizio della pandemia, la figlia era " completamente lasciata a sé stessa, tutti avevano iniziato la dad tranne lei ".