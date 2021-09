"Vergogna", l'ira dell'ex marito della Volpe. E lei reagisce così

Adriana Volpe è pronta a esordire nel ruolo di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ma alla vigilia del suo ritorno in tv la showgirl ha una nuova gatta da pelare e non riguarda il reality. L'ex marito, Roberto Parli, è tornato alla carica dopo mesi di silenzio, accusandola sui social network con frasi e commenti durissimi, che l'hanno costretta a cancellare il post.

L'ira dell'ex compagno della Volpe si è scatenata dopo la pubblicazione di una foto sulla pagina Instagram della showgirl. Adriana Volpe, che insieme a Sonia Bruganelli è la spalla di Alfonso Signorini come opinionista del programma, ha condiviso sul suo profilo personale un post di lancio della nuova edizione del reality. Uno scatto in cui è seduta, insieme al conduttore, su due poltrone posizionate su una pista di atletica. L'immagine ha ricevuto decine di like e commenti entusiasti dei fan, ma a spiccare sono state soprattutto le parole scritte da Roberto Parli.

Non uno ma diversi i messaggi confusi e deliranti di accuse che l'uomo ha scritto sotto al contenuto Instagram contro l'ex moglie e riportati da Leggo: " Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di 9 anni", "Cancellate pure, siete una vergogna", "Ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa, nemmeno quelli del Gf ". Parole cariche di rabbia, che hanno riacceso lo scontro all'interno della coppia. Il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli era entrato in crisi dopo la partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip 4. Dopo l'uscita dalla Casa, Parli aveva accusato la moglie in più occasioni e sui social erano volati stracci tra i due. Da alcuni mesi, però, la coppia non aveva più fatto parlare di sé, fino alle scorse ore quando la Volpe è stata costretta a rimuovere l'intero post per evitare speculazioni.