“Mi offrirono 70mila sterline per inventare una storia con Meghan”

“Non avrei mai potuto mettere in imbarazzo la royal family” . Con queste parole l’attore ed ex collega di Meghan Markle, Simon Rex, rivela di aver rifiutato di fingersi amante della duchessa di Sussex in cambio di denaro. Un’offerta che sarebbe arrivata da alcuni tabloid britannici di cui Rex, però, non fa il nome.

“Io e Meghan eravamo solo colleghi”

Simon Rex, famoso per il ruolo di George Logan in Scary Movie 3 (2003), vee-jay su Mtv e vincitore dell’Independent Spirit Award come miglior attore protagonista del film Red Rocket (2021), nel 2005 ha condiviso il set di un solo episodio di Cuts con Meghan Markle. Fin qui nulla di strano, se non fosse per una presunta proposta che l’attore avrebbe ricevuto diversi anni dopo e che avrebbe potuto mettere in seri guai Meghan.

Sembra, infatti, che nel 2016, quando Harry e Meghan erano fidanzati, alcuni tabloid britannici abbiano offerto a Rex 70mila sterline (80mila euro circa) per inventare una relazione con la futura duchessa. Il 47enne americano ha già raccontato questa storia nel 2020 al podcast Hollywood Raw, come puntualizza l'Express, ma ora ha aggiunto nuovi particolari nell’intervista al Guardian: “[Io e Meghan] lavoravamo insieme, l’ho incontrata in uno show televisivo, una volta siamo usciti a pranzo, ma non c’è mai stato niente altro...Non ci siamo mai nemmeno baciati”.

La vicenda appare controversa. Rex non specifica i nomi dei giornali che gli avrebbero fatto l’offerta, ma è molto chiaro sulla sua reazione: “Ero al verde in quel periodo, quei soldi mi avrebbero fatto comodo, ma piuttosto che fare una cosa simile, avrei preferito vivere con i sussidi alimentari”. La duchessa di Sussex, venuta a conoscenza dell’intera vicenda e favorevolmente colpita dal comportamento di Simon, gli avrebbe scritto un messaggio: “È bello sapere che ci sono ancora per bene”. L’attore avrebbe fatto incorniciare il biglietto e lo custodirebbe gelosamente nella sua casa a Joshua Tree, in California.

Un “delitto perfetto" organizzato ai danni di Meghan Markle?

Se Simon Rex avesse accettato la presunta offerta dei tabloid, per Meghan Markle si sarebbero spalancate le porte di un inferno mediatico. All’inevitabile scandalo si sarebbe aggiunto il peso del passato del suo ex collega. Il 47enne, infatti, all’inizio della carriera avrebbe partecipato a dei film porno che gli hanno causato dei problemi non indifferenti a livello professionale. La Disney, per esempio, ha messo il veto sul suo nome, escludendolo dal cast di alcune serie per ragazzi.

Ci sarebbero state le basi per una specie di “delitto perfetto” contro la duchessa di Sussex. La sua vita poteva essere rovinata da una storia del genere. La royal family avrebbe accettato a corte l’amante di un attore porno? Avrebbe permesso che diventasse la cognata del futuro re d’Inghilterra? La vicenda, anche se non suffragata da prove, avrebbe potuto generare dubbi sull’onestà di Meghan Markle, compromettendone il futuro e ogni iniziativa benefica.

Il rapporto tra la duchessa e la stampa inglese non è mai stato idilliaco. Basta ricordare la vicenda della lettera scritta da Meghan al padre Thomas e pubblicata dal Daily Mail nel 2018, la causa che ne è seguita e il riconoscimento, nella sentenza di primo grado, della violazione della privacy. Meghan Markle e i Windsor hanno evitato di un soffio una nuova marea di fango sulle loro vite?