"A me piacciono i casi umani...". La crisi dietro le parole di Nina Moric

Nina Moric non sta vivendo un bel momento. A confessarlo, attraverso i social network, è lei stessa dopo la pubblicazione di uno scatto sulla sua pagina Instagram. Per molti la causa della sua malinconia sarebbe la fine della relazione con l'imprenditore Vincenzo Chirico. Lei, senza smentire né confermare, ha lanciato un messaggio enigmatico sul web, che lascia intuire che le cose, tra i due, non stiano andando per il meglio.

A scatenare i pettegolezzi è stata la pubblicazione dell'ultimo post social della showgirl croata. Una fotografia in bianco e nero dove la modella guarda l'obiettivo della macchina fotografica con gli occhi tristi. Uno scatto d'autore si potrebbe pensare, ma in realtà l'immagine nasconde altro e a svelarlo è stata Nina Moric in risposta ad alcuni commenti preoccupati dei suoi fan: " Sembro felice e rilassata? Io vedo tutt'altro, perdonami ".

Difficile immaginarla triste e malinconica dopo i festeggiamenti del diciottesimo compleanno del figlio Carlos Maria Corona, eppure la Moric non ha nascosto il suo malessere. Sabato scorso la showgirl ha partecipato al party del figlio Carlos organizzato insieme all'ex compagno Fabrizio Corona, al quale lei si è riavvicinata dopo la scarcerazione. Mentre Corona è stato costretto a partecipare in streaming all'evento, a causa delle restrizioni giudiziarie imposte dal tribunale, alla festa Nina è apparsa sorridente al fianco di Carlos. Dietro i suoi sorrisi, però, ci sarebbe altro: la fine della storia d'amore con l'imprenditore partenopeo Vincenzo Chirico.