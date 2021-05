La telefonata, poi il gelo in diretta: "Mi piace la collega..."

Attimi di puro imbarazzo a I Lunatici, la trasmissione radiofonica di Radio 2. Alis chiama in diretta per dichiararsi a Stefano. Lui, rintracciato telefonicamente, si smarca e confessa di essere innamorato di una sua collega. E tra i due non finisce bene. Tutto in diretta, tutto reale, con tanto di giuro e spergiuro dei conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, che lo prendono anche in giro: " La stai friendzonando?? ".

L'ultima puntata de I Lunatici ha offerto agli ascoltatori un insolito fuori programma. Tra le storie raccontate a notte fonda in radio c'è quella di Alis, ragazza di Varese, che in piena pandemia ha conosciuto Stefano: " Ciao Lunatici, io sono sveglia a quest'ora perché so che una persona per me molto importante vi guarda ogni notte e quindi voglio mandargli un messaggio che tutti possano sentire. Stefano, hai reso questa pandemia indimenticabile per me. Sei una persona stupenda e spero di poter passare con te una estate di fuoco ".

Io vi guardo ogni notte perché mi fate compagnia mentre studio. Non mi aspettavo assolutamente la telefonata di Alis. Purtroppo ho una cottarella per la sua collega

Noooo! Ma la stai la stai friendzonando? Attenzione, è tutto reale, ve lo giuriamo sulle nostre famiglie. Non c'è niente di preparato

Le premesse per una passione estiva ci sono tutte. Peccato che Stefano, rintracciato al telefono dai due conduttori, si sia tirato indietro e tra l'imbarazzo generale lo abbia fatto proprio in diretta. Incalzato dai conduttori, il giovane ha confessato di pensare ad un'altra: "". Arduini e Di Ciancio sono andati neltra mani sul viso e tentativi di nascondersi sotto il bancone: "".

Alis, decisamente delusa e sorpresa, ha provato l'assalto: " La cosa mi sta spaventando. Posso sapere almeno chi è (la collega, ndr)". Ma Stefano ha esitato: "Non me la sento proprio così in diretta. Lei la conosco di vista l'ho vista pochissime volte, non me la sento". A cercare di porre fine all'imbarazzo generale ci hanno pensato i Lunatici: "Tranquilla ne trovi uno più simpatico. Richiamaci domani che di fidanzato te ne troviamo uno noi ". E sui social network i fan della trasmissione ora aspettano solo di sapere il proseguo della storia.