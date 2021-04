"Mi sono data un'altra opportunità". Polemica social per il ritorno di Ida a Uomini e Donne

(S)gradito ritorno a Uomini e Donne per Ida Platano. La dama, che nello storico programma di Canale 5 aveva conquistato la popolarità per la sua relazione – fatta di tira e molla - con Riccardo, è tornata negli studi di Cinecittà per riprovarci. L’accoglienza però non è stata calorosa quanto si sarebbe aspettata. Il suo ritorno è stato infatti duramente criticato dai telespettatori e sul web si sono scatenate le polemiche.

" E’ tornata una persona ", ha esordio a metà puntata Maria De Filippi, scatenando la curiosità in studio e dalla balconata è apparsa Ida Platano. Una "vecchia" conoscenza di Uomini e Donne che fino al marzo 2019 era stata una delle protagoniste della trasmissione. La sua storia con Riccardo Guarnieri – ora uscito dal programma insieme a Roberta – aveva tenuto banco in tv per un paio di anni, ma i continui tira e molla e le divergenze di opinione, avevano costretto i due a interrompere la relazione. Tanto da spingere Ida a dire addio a Uomini e Donne.

Sto bene Maria, sono serena. Mi sono data un'altra opportunità. Sono un po' arrugginita però e anche molto in imbarazzo",

"Ho notato Luca e Marco

Oggi, a oltre due anni di distanza, Ida Platano ha deciso di riprovarci. Lo ha detto lei stessa dopo essersi seduta sulla sedia al centro dello studio, con un nuovo look e, a detta sua, una nuova "serenità". "ha confessato prima di dire alla padrona di casa chi, tra i cavalieri in studio, le interessasse:". Una partecipazione breve visto che, dopo il ballo con Marco, lda si è seduta insieme alle altre dame, ma che ha comunque scatenato le critiche sui social network.