Ida e Riccardo sono in crisi? Lui va (da solo) al battesimo della figlia di Sossio

Tira aria di crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, una delle coppie più amate del Trono Over di Uomini e Donne. Le voci che volevano la coppia in profonda crisi, dopo aver trascorso la quarantena insieme, sono state confermate prima dalle parole sibilline della bella parrucchiera e poi dalla presenza di Riccardo, da solo, alla festa di battesimo della piccola Bianca, figlia di un'altra popolare coppia del programma, Ursula e Sossio.

Le voci che la coppia stesse attraversando un momento difficile erano iniziate a circolare poco dopo la fine del lockdown. I due avevano scelto di vivere il lungo periodo di isolamento sociale, causato dal coronavirus, sotto lo stesso tetto. Sui social si erano mostrati sereni e felici e questo aveva fatto ben sperare i fan della coppia, una delle più seguite e amate di Uomini e Donne. Con il lento ritorno alla normalità, però, i dubbi su una nuova crisi si sono fatti sempre più insistenti. Niente più foto e video insieme e frasi sibilline pronunciate dalla dama sui suoi canali social a testimoniare un momento difficile.

A confermare che tra Ida e Riccardo il rapporto sia entrato in una fase "complicata" ci sarebbero le parole della Platano, dette in un'intervista esclusiva rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi. Alla rivista Ida avrebbe confessato: " Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile, nonché per me molto doloroso ripercorrerli in ogni dettaglio ". Le dichiarazioni di Ida non hanno chiarito cosa stia realmente succedendo tra loro, ma la conferma che la coppia si sarebbe allontanata sono arrivate poco ore fa durante l'evento organizzato da Sossio Aruta per il battesimo della figlia Bianca, avuta da Ursula Bennardo. La coppia, nata sotto i riflettori degli studi di Uomini e Donne, ha celebrato la ricorrenza della piccola e Sossio ha voluto al suo fianco uno delle figure del programma con il quale ha avuto un rapporto di amicizia più vero, Riccardo.

Al battesimo, però, Riccardo Guarnieri si è presentato da solo, senza Ida Platano al suo fianco. Le foto con Sossio e Ursula e la piccola Bianca hanno fatto il giro del web e confermerebbero, sempre di più, l'allontanamento tra lui e Ida. Un "mistero", come lo hanno definito i seguaci più attenti, che rischia di diventare un caso e che potrebbe riportare di nuovo la coppia in studio tra pochi mesi.