"Mi stai facendo passare da str...". La Orlando fuoriosa con la Salemi

Scontro all’ultimo “sangue” o meglio all’ultima nomination tra Giulia Salemi e Stefania Orlando alla presenza “silenziosa” di Pierpaolo Pretelli. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip tra quelle che nella Casa sembravano ottime amiche c'era stata una profonda frattura, che oggi è esplosa in una lite furibonda. Giulia si è sentita “tradita” dalla Orlando, che considerava amica, dopo aver visto alcune clip dove parlava male di lei attaccandola anche sul suo rapporto molto contrastato con Pierpaolo Pretelli. In tutto questo un peso importante lo ha avuto Tommaso Zorzi intimo amico della Orlando che con la Salemi invece ha rotto ogni rapporto.

Ed è stato proprio questo a far esplodere oggi la scintilla tra le due che se ne sono dette davvero di tutti i colori andando a rivangare anche vecchie ruggini. “ Ce l’hai con me perché ti ho nominato -le ha detto la Orlando - ma questa è una cosa che fa parte del gioco ”. Per la Salemi non è questo il punto anzi. “ A me della nomination non me ne frega niente - ha risposto - quello che non riesco ad accettare è il voltafaccia che hai avuto nei miei confronti ”.

Un voltafaccia, che è anche uscito durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, giustificato da Stefania con un tema specifico: la totale assenza di Giulia nelle dinamiche della Casa perché troppo presa dal rapporto con Pretelli. “ Tu hai lasciato le briciole del tuo tempo a tutti gli altri e poi fai la vittima se non vieni coinvolta e ti senti isolata ”, ha detto.

Ma a passare da vittima la Salemi non ci sta e lo dice chiaramente a Stefania. “ Allora mi stai dando della str***a ” è la replica della Orlando. “ No ma io pensavo che se avevi qualcosa contro di me me la dicevi direttamente in faccia e non alle mie spalle ”. E ha poi continuato: “S e pensavi che non facevo nulla in Casa o avevi qualcosa da dire rispetto al mio rapporto con Pierpaolo dovevi venire da me visto che ti consideravo un’amica ”. E qui Stefania tira in ballo anche Elisabetta Gregoraci, 'amica speciale' di Pierpaolo prima che la Salemi entrasse nella Casa. “ Ti stai comportando come come Elisabetta quando le dicevo le stesse cose ”, è la sua accusa.

Il tono della discussione però è su due livelli diversi, quello personale per quanto riguarda la Salemi e quello del gioco per la Orlando che non ci sta a passare per una che parla alle spalle. “Io ho sempre detto le cose in faccia, non farmi passare per falsa”, dice esasperata. “Mi hai voltato le spalle nel momento in cui io avevo più bisogno di te”, è la risposta della Salemi.

Alla conversazione interrotta bruscamente assiste anche Maria Teresa Ruta che in giardino con Dayane Mello sembra dar ragione a Giulia. E questo fa anche capire che gli equilibri della Casa si stanno modificando e se prima Tommaso, Stefania e Maria Teresa formavano un trio molto coeso, ora le cose non stanno più così. La finale si avvicina e dopo oltre quattro mesi di permanenza nella Casa sembra che ogni mezzo sia lecito pur di arrivare alla vittoria.