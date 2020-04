Michael Bublé mostra (orgoglioso) il figlio guarito dal cancro

A un anno di distanza dall’annuncio della guarigione del figlio, Michael Bublé è apparso sui social – per la prima volta – con il piccolo Noah. Il bambino, sei anni, era stato colpito da un cancro al fegato molto aggressivo nel 2016, ma dopo tre anni di lotta è riuscito a sconfiggere il male. Con una rara apparizione, il cantante e la moglie si sono mostrati ai fan con un simpatico video social, dove il piccolo ha mostrato tutta la sua vitalità.

Nelle scorse ore, Noah – il maggiore dei tre figli della coppia – ha rubato la scena ai genitori durante una diretta live su Instagram, facendo la sua prima apparizione pubblica dopo esser guarito dal tumore. Nel 2016 al piccolo, che aveva appena compiuto 3 anni, era stato diagnosticato un cancro al fegato. Il crooner canadese e la compagna, l’attrice argentina Luisana Lopilato, avevano cancellato tutti gli impegni lavorativi per dedicarsi esclusivamente al loro primogenito. Dopo tre anni di cure, visite specializzate e dolore, nel marzo 2019, Bublé annunciava la remissione della malattia del figlio.

Da allora la famiglia Bublé si è allargata, sono arrivati i piccoli Elias, 4 anni, e Vida Amber Betty, 1 anno con i quali, oggi, il cantante e la moglie stanno trascorrendo l’isolamento sociale in Canada. La coppia, da sempre molto riservata, ha fatto una rara apparizione sui social network, facendo una diretta live su Instagram con i propri fan. La comparsa a sorpresa del piccolo Noah nel video, però, ha scombussolato i piani di Michael Bublé e della Lopilato che si sono lasciati travolgere dalle richieste del bambino. Il cantante ha così dedicato un pezzo al piccolo suonando una chitarra giocattolo, promettendogli caramelle e mostrando i suoi disegni ai follower.