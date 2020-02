Michela Murgia: "Amadeus ha diretto il Sanremo più sessista di sempre"

Michela Murgia non le manda a dire ad Amadeus e a Fiorello, accusando entrambi di sessismo e di aver mostrato sul palco dell’Ariston un'immagine svilente della donna, vista come " accessorio di un uomo ". Ospite de " L’Assedio ", la scrittrice ieri sera, interrogata da Daria Bignardi su cosa ne pensasse dell'ultimo festival di Sanremo, si è subito accesa, dichiarando di essere rimasta molto delusa in particolare da Amadeus a cui non perdona le frasi dette sul conto di Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi che per lui è una donna che sa stare " un passo indietro al suo uomo ".

A questa dichiarazione, subito tacciata di sessismo, sono presto seguite polemiche infuocate con Amadeus costretto a correre ai ripari cercando di spiegare meglio cosa intendesse dire, ossia che la Novello non ha mai sfruttato il fatto di essere legata a un uomo famoso per imporsi in qualche programma o show televisivo. Ma per la Murgia poco importa perché la ragazza era lì, come dichiarato dallo stesso Amadeus, solo in quanto " fidanzata di " e non per altri meriti particolari, come Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo.

" Sanremo – ha dichiarato Michela Murgia - è da sempre una cornice sessista, ma quest’anno si è superato. La fidanzata di Valentino Rossi è stata invitata in qualità di accessorio di uno famoso. Il sessismo in questo Paese è una cosa serissima e compromette il diritto alla parità di una metà della cittadinanza ". E ancora: " Basta con questa storia del povero Amadeus, lo trattiamo come un figlio con dei limiti, è brutto. Non voleva, non intendeva, non lo ha fatto per male ". Per la Murgia Amadeus ha sbagliato, è adulto e capace di rispondere delle sue azioni e posizioni. Non serve difenderlo ad oltranza come ha fatto il suo amico Fiorello per tutto il festival di Sanremo.

" Nelle sue cose – ha aggiunto la Murgia – Amadeus è bravissimo, ma nel momento in cui fai una gaffe, perché arrampicarsi sugli specchi? Ti rispetto di più se dici di aver detto una ca**ata e chiedi di far finta che non abbia detto nulla… Invece no. La tua idea della donna è ancora quella che sia un accessorio di un uomo, e se non fosse chiaro, lo chiarisci pure! ", ha detto la scrittrice riferendosi al tentativo, a suo giudizio maldestro, di Amadeus di di spiegare le sue parole sulla Novello.

" Quel palco è quello della trasmissione più vista in tutto il paese nell’arco dell’anno. È il luogo dove si mette in scena una rappresentazione sociale ", ha detto la Murgia, spiegando perché stronca in modo netto e definitivo l’ultimo Festival di Sanremo. Ma la Murgia ce l’ha anche con Fiorello, reo di aver retto il gioco ad Amadeus nel tentativo di salvare il suo amico dalle polemiche scatenate dalle sue parole sulla fidanzata di Valentino Rossi.

" Che tu ne rida o lo minimizzi, parlando di manismo, bacismo e fiorismo, è tutto un modo per dire che il sessismo è una cosa da ridere, da burletta, che sono queste femministe che non si depilano a essere fissate con l’idea che le donne non abbiano diritti in questo Paese " ha aggiunto duramente la Murgia, chiedendosi cosa succederebbe mai a parti invertite. " Vorrei vedere se una donna presentasse Sanremo e proponesse come contorno due o tre uomini che sono lì solo perché fidanzati di una donna..." , ha concluso provocatoriamente la scrittrice.

