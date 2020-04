Michelle Hunziker: "Abituiamoci a idea di una nuova realtà che durerà"

La pandemia da coronavirus ha imposto non solo uno stop improvviso alla nostra vita ma anche uno stravolgimento delle abitudini. Un cambiamento al quale, come dice Michelle Hunziker, ci " dovremo abituare anche dopo la quarantena ". La presentatrice svizzera lo ha scritto in un lungo post affidato ai social network, dove ha parlato della necessità di rimanere positivi pur vivendo un momento drammatico e storico della nostra esistenza.

" Bisogna pensare al futuro e rimanere positivi per ricostruire – ha scritto nel suo ultimo post Instagram Michelle - ci dobbiamo abituare all'idea di una nuova realtà che durerà per un po’ di tempo, anche quando tutto riaprirà ”. La nostra nuova quotidianità, che molti pensano potrà ricominciare da metà maggio, ci imporrà un drastico cambio di rotta. Maggiore attenzione all’igiene e l’uso di mascherine quando andiamo in giro " per far sì che non arrivi una seconda ondata di questo maledetto virus ", spiega la Hunziker.

La showgirl svizzera da alcune settimane è tornata alla guida di "Striscia la Notizia" al fianco di Gerry Scotti. Il tg satirico è uno dei pochi programmi che è riuscito a resistere agli stravolgimenti del palinsesto Mediaset a causa dell’emergenza sanitaria in corso. A telecamere spente, però, Michelle torna nella sua abitazione per rispettare la quarantena. Con lei, oltre alla famiglia creatasi con Tomaso Trussardi, ci sono anche la figlia avuta da Eros Ramazzotti, Aurora, il suo fidanzato e un’amica. " Avere accanto in questo periodo le mie figlie è una benedizione. Con Aurora ci alleniamo, ci vediamo un sacco di film e abbiamo davvero il tempo di confrontarci su molte cose ", ha raccontato Michelle Hunziker.