Michelle Hunziker: "Mi riconoscevano solo dal di dietro. Un trauma"

Erano gli anni ’80 quando una giovanissima Michelle Hunziker veniva scelta come testimonial di una nota marca di intimo. Il suo lato b fu protagonista per mesi di spot televisivi e cartelloni pubblicitari in tutta Italia, sogno erotico di una generazione. A distanza di decenni la Hunziker è tornata a ricordare quel momento con la sua solita ironia, sottolineando quanto il suo avvio di carriera sia stato "traumatico".

Ospite della terza puntata di "The orchite show", il programma di Fabio Volo in diretta streaming su Instagram, Michelle Hunziker ha esordito proprio ricordando quel momento. Lei aveva solo 17 anni e quella pubblicità rappresentò il suo debutto nel mondo dello spettacolo. Uno spot in perizoma che, per anni, le ha segnato la carriera. In collegamento esterno dalla sua abitazione, dove sta facendo la sua quarantena insieme al compagno e alle figlie (compresa Aurora, con il suo fidanzato), Michelle Hunziker ha anticipato Volo, mettendo le mani avanti. " Lo sai che sono entrata nel mondo dello spettacolo da dietro, proprio con il di dietro ", ha scherzato la conduttrice di origini svizzere.

