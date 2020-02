Michelle Hunziker ricorda Zelig

Momento amarcord per Michelle Hunziker su Instagram.

La conduttrice televisiva ha ricordato la trasmissione Zelig, un contenitore Mediaset che presentava e in cui vi erano numerose esibizioni di comici. Il nome della trasmissione era ispirato a un locale milanese, noto per gli sketch di cabaret, che a sua volta si ispirava al titolo di un celebre film di Woody Allen.

Il ricordo di Hunziker si è concretizzato nella condivisione di una serie di scatti promozionali sul social network: in una foto ha il volto circondato dalle caramelle, in un’altra è vestita da hostess, in un’altra ancora è una pin up anni ’50 al mare e nell’ultima - una copertina del periodico Max - ricrea la celeberrima pubblicità della Copperone. In questa campagna, un cane abbassa lo slip a una ragazza sulla spiaggia, lasciandole il lato b scoperto. “ Caramelle? - scrive Hunziker nella didascalia - un po’ di archivio di uno shooting del 2003! Eravamo in tour con Zelig e fu un estate magica! Baci. Ps: la copertina richiamava una pubblicità famosa della Coppertone ”. L’aggiornamento ha ricevuto il plauso di alcuni colleghi celebri, tra cui Anna Tatangelo e le Donatella, oltre che dai suoi più di 4 milioni di follower.

Hunziker ha condotto Zelig e gli eventi a esso collegati dal 2000 al 2003 e poi ancora nel 2014. Di recente ha preso parte - oltre all’ormai consueta conduzione di Striscia la Notizia - ad Amici Celebrities e inoltre presenta su Canale 5, dallo scorso anno, il talent show “All Together Now”. Accanto alla sua attività artistica, Hunziker è molto impegnata sul fronte sociale: ha infatti fondato insieme all’avvocato Giulia Bongiorno la fondazione “Doppia difesa”, per assistere le donne sopravvissute alle violenze o agli abusi.

Hunziker ha tre figlie: Aurora Ramazzotti, nata nel 1996 dalla relazione con il cantante Eros Ramazzotti, con il quale per un periodo è stata sposata, Sole nata nel 2013 e Celeste nata nel 2015. Le bimbe sono figlie dell’imprenditore Tomaso Trussardi, cui Hunziker è legata dal 2011 e che ha sposato nel 2014.

