Michelle Hunziker si allena ma qualcosa non va: la caduta è disastrosa

I social sono stati un supporto importante durante il lockdown. I volti noti si sono ingegnati per tener compagnia ai loro seguaci con ogni tipo di intrattenimento. C'è chi ha organizzato piccoli concerti estemporanei e chi salotti di lettura virtuali. Qualcuno si è aperto alle chiacchiere e altri ne hanno approfittato per condividere i loro esercizi quotidiani. Con le palestre chiuse e tanta voglia di svago, gli allenamenti dei vip in diretta su Instagram hanno fatto proseliti, tanto da diventare appuntamenti fissi anche dopo la fine del lockdown. Tra chi ha raccolto più successo c'è Michelle Hunziker, che fin dai primi giorni di marzo ha dato il via a dirette (quasi) quotidiane durante le quali si allenava in videoconferenza con i suoi personal trainer.

Ogni tantoin compagnia di sua figlia Aurora, altre volte da sola, Michelle Hunziker non ha mai saltato un appuntamento con l'allenamento nel corso del lockdown e a grande richiesta sta continuando a tenere compagnia ai suoi seguaci. In realtà, la bella svizzera faceva qualcosa di simile già prima che la pandemia ci costringesse tutti a casa. Il format iron ciapet con il quale insegnava a mantenere glutei sodi e in forma era un successo già prima della chiusura forzata. Certo, nelle ultime settimane ha migliorato l'approccio e raggiunto un pubblico molto più ampio. Il fisico di Michelle Hunziker, d'altronde, è il primo spot per i suoi esercizi e una fonte motivazionale molto forte per quante (e quanti) vogliono cercare di raggiungere i suoi risultati. Ma come accade in tutte le dirette e come sovente accade nelle palestre, gli incidenti sono dietro l'angolo e Michelle Hunziker non è certo esente a certi scivoloni.

Una delle caratteristiche più apprezzate degli allenamenti di Michelle Hunziker è l'adattamento degli esercizi alle condizioni domestiche. Lei e i trainer utilizzano oggetti di tutti i giorni senza la necessità di dover acquistare attrezzi specifici. Fare gli esercizi con ciò che si ha a portata di mano è molto più facile e stimolante e così, sfruttando anche ciò che si ha intorno, ecco che la casa si trasforma in una vera palestra. Ma gli inconvenienti possono capitare in qualunque momento e lo sa bene Michelle Hunziker, protagonista di una rovinosa caduta durante un esercizio.