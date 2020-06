"Dicono che tu sia incinta". E la Hunziker scoppia a ridere

Questa volta Michelle Hunziker non ha organizzato nessuna smentita ironica e divertente per mettere a tacere le voci sulla sua presunta gravidanza. La conduttrice svizzera ha scelto di smentire (o meglio di parlare) dei rumors circolati nelle scorse ore direttamente dal bancone di Striscia la Notizia.

Negli ultimi giorni un'indiscrezione circolava negli ambienti televisivi, secondo la quale Michelle Hunziker sarebbe stata in dolce attesa per la quarta volta. Dopo Celeste e Sole, due delle sue tre figlie, Michelle e Tomaso Trussardi sembravano esser pronti ad accogliere un nuovo figlio, forse il tanto atteso maschietto. Lo scoop era stato lanciato da Jonathan Kashanian a Detto Fatto nel corso della sua rubrica quotidiana dedicata ai personaggi famosi. Quella che sembrava una notizia più che fondata alla fine si sarebbe invece rivelata la solita fake. Il condizionale è d'obbligo perché, in realtà, la showgirl svizzera non ha mai utilizzato parole di smentita, lasciando nel dubbio telespettatori e fan. Ma soprattutto lasciando aperto uno spiraglio sulla sua possibile dolce attesa.

Dopo le parole di Kashanian in diretta su Rai Due, Michelle Hunziker ha atteso oltre 24 ore prima di dire la sua in merito e parlare apertamente della notizia. Il suo iniziale silenzio aveva alimentato i dubbi, ma a dissiparli ci ha provato lei stessa nel corso dell'ultima puntata del tg satirico di Canale Cinque, Striscia La Notizia. L'effetto sortito, però, non è stato, forse, quello desiderato dalla Hunziker. È stato Gerry Scotti a servirgli su un piatto d'argento la replica: " In questi giorni ti vedo particolarmente luminosa e meravigliosa. Hai questo sorriso, questo sguardo da donna che nasconde un segreto ". Mentre il collega sottolineava che da tempo non sentiva parlare di una sua gravidanza, la conduttrice svizzera ha replicato cercando di smorzare i toni: " Non c'è niente da nascondere, proprio niente. Non cominciare anche tu, dalla Guaccero hanno detto che sono incinta e tutti lo hanno ridetto...sono molto incinta. Tu cosa ne dici? ". Di fatto Michelle Hunziker non ha negato di essere incinta, ma ha risposto a Scotti con un'altra domanda e la replica fornita da Gerry Scotti è stata ancora più emblematica: " Fatti vostri, io non c'entro ".