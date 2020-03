Miguel Bosé parla dopo morte della madre: "Su di lei dette e scritte cose emozionanti

" Ti portiamo nel nostro cuore cara Mami ", così pochi giorni fa Miguel Bosé dava l’ultimo saluto sul web a sua mamma, Lucia Bosè. L’attrice, 89 anni, si è spenta a Madrid dopo aver contratto il coronavirus. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro del mondo in poche ore e ha gettato nello sconforto la sua famiglia, primo tra tutti l’adorato figlio Miguel. Dopo alcuni giorni di assenza il cantante spagnolo, naturalizzato in Italia, è però tornato sui social network per ringraziare i suoi fan per le dimostrazioni di affetto ricevute.

Lunedì un tweet di Vladimir Luxuria aveva annunciato, per primo, la tragica morte di Lucia Bosè, volto noto del cinema italiano e madre del cantante Miguel Bosè. Stretto attorno al dolore della sua famiglia, il cantante però non aveva rilasciato dichiarazioni in merito. Oggi, a distanza di tre giorni, Miguel Bosè è tornato sui social network per inviare un sentito messaggio di ringraziamento a tutti coloro che hanno speso parole di stima e affetto per la sua famiglia e per la madre Lucia. " A tutti coloro che con tanto affetto e rispetto hanno avuto parole così belle per mia madre – ha scritto sui suoi profili Twitter e Instagram Bosè - voglio ringraziarvi. Sono state dette e scritte cose molto emozionanti. Vi amo così tanto ".