"Harry è una testa di c...": volano stracci a Palazzo

Non è un mistero per nessuno che la royal family sia attraversata da un paio di anni da tempeste che ne hanno minato la coesione. Il principe Carlo e il duca di Cambridge contro il principe Andrea, i Windsor contro i Sussex. In quest’ultima spaccatura si sarebbe inserito Mike Tindall, ex rugbista sposato con Zara Tindall, la figlia della principessa Anna. Mike non avrebbe risparmiato un insulto molto pesante diretto al principe Harry. Il commento al vetriolo sarebbe stato pronunciato in privato durante il Giubileo di Platino.

Riunioni familiari (senza Harry e Meghan)

Mike Tindall si è distinto durante il Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della regina Elisabetta per aver bonariamente rimproverato il principino Louis, impegnato a fare boccacce durante il Platinum Jubilee Pageant dello scorso 5 giugno. Inoltre al podcast “The Good, the Bad and the Rugby”, citato dal magazine Hello, il marito di Zara ha rivelato che, dopo il Trooping The Colour, il 2 giugno 2022, i cugini royal sarebbero andati a pranzo insieme: “È stato un avvenimento fantastico. Giovedì abbiamo pranzato da bravi cugini, è stato un momento clou”.

Secondo il Daily Mail, però, a quella riunione familiare non avrebbero partecipato né i Cambridge, né i Sussex. Questi ultimi, per evitare fughe di notizie e polemiche, sarebbero rientrati a Frogmore Cottage subito dopo la parata. Sempre nel podcast Mike Tindall ha raccontato che il concerto del 4 giugno scorso sarebbe stata l’occasione giusta per “chiacchierare” con i parenti e “prendere un drink” insieme, a spettacolo finito. Non tutto, però, sarebbe filato liscio come Tindall ha lasciato intendere. Secondo l’Express, infatti, il genero della principessa Anna si sarebbe lasciato andare a esternazioni inequivocabili sul principe Harry a margine del “Platinum Party at The Palace”.

Mike contro Harry?

L’Express ha scritto: “Dopo il concerto Mr. Tindall ha parlato con un ospite, etichettando il comportamento del principe Harry come quello di una “testa di…”. Il marito di Zara si sarebbe espresso in maniera molto schietta, ma non sappiamo a chi, di preciso, avrebbe fatto questa confidenza un tantino sopra le righe. Per la verità i tabloid avevano già notato qualche stranezza nel rapporto tra Mike Tindall e il principe Harry. Ancora l’Express ricorda che dopo il National Service of Thanksgiving del 3 giugno 2022, unico evento del Giubileo a cui hanno partecipato anche i duchi di Sussex, Mike e Zara si sono fermati all’uscita della Cattedrale di St. Paul per scambiare quattro chiacchiere con gli ospiti.

La figlia della principessa Anna si è rivolta a Harry e Meghan, coinvolgendoli nella conversazione, mentre suo marito sembrava molto più distaccato e freddo nei confronti dei duchi. A quanto pare avrebbe evitato il contatto visivo con il principe, tenendosi a debita distanza e iniziando subito a parlare con David Armstrong-Jones, conte di Snowdon e figlio della principessa Margaret. Tutto per scongiurare il rischio di ritrovarsi faccia a faccia con Harry e, magari, di dover persino iniziare un dialogo.

Questa presunta indifferenza non poteva sfuggire all’esperta di linguaggio del corpo Judi James, che all’Express ha spiegato: “La vicinanza di Mike a William avrebbe creato un po’ di problemi quando Harry è uscito dal gruppo di Zara. [Quest’ultima] sembrava felice di chiacchierare…anche se Mike è rimasto a guardarsi intorno…imbarazzato. Alla fine [Mike] parla con il Visconte Lindley, che volta le spalle a Harry…”. I due uomini, precisa la James, avrebbero così avuto modo di allontanarsi dal duca di Sussex.

Decisamente meno diplomatica è stata Lady Colin Campbell, che ha dichiarato all'Express: “[La royal family] ha evitato Harry e Meghan come la peste” , per poi aggiungere: “Nessuno voleva parlare con loro…e il colpo di grazia, per quanto li riguarda, è stato che non solo [il pubblico] li ha fischiati, ma mentre aspettavano la loro auto nessuno tranne Zara ha voluto chiacchierare con loro. Mike Tindall li ha evitati come la peste e si è assicurato di non incrociare i loro sguardi [per evitare di attirare l’attenzione e dover iniziare una conversazione]”.