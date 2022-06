"Harry e Carlo si sono incontrati di nascosto": ecco cosa è successo al Giubileo

Un incontro privato, anzi, addirittura segreto per tentare una mediazione tra i Sussex e i Windsor. Ci avrebbero provato il principe Carlo, Harry e Meghan, ma a quanto pare con scarsi risultati, almeno stando al Mirror. I duchi avrebbero sperato di ricucire i rapporti con la royal family, di ricevere un’accoglienza calorosa. Invece avrebbero trovato un muro di diffidenza e sospetti. Lo stesso muro che proprio loro hanno contribuito a innalzare con le dichiarazioni pubbliche e lo spettro del memoir del duca di Sussex.

Tentativi di dialogo?

Harry e Meghan sarebbero stati avvistati mentre uscivano da Clarence House, la residenza di Carlo e Camilla. Il principe di Galles, il figlio e la nuora si sarebbero incontrati nel segreto più assoluto. “È stato un incontro superficiale e non c’è stata alcuna svolta” , ha dichiarato senza mezzi termini il giornalista Christopher Anderson a Royally Us, citato dall'Express. Secondo l’esperto la conversazione sarebbe stata troppo frettolosa perché Carlo e il figlio potessero raggiungere un compromesso nella faida familiare che si trascina, ormai, da più di due anni, forse da prima ancora che venisse ufficializzata la Megxit.

Anderson ha proseguito: “Ho la sensazione che il principe Harry si sia recato [nella residenza del padre] sperando in un riavvicinamento, ma non vi sono state vibrazioni positive che portassero in quella direzione. Così, penso che il sipario sia calato. È triste il fatto che Diana, se fosse viva oggi, avrebbe il cuore spezzato. Lei avrebbe compreso il motivo per cui Harry ha voluto farsi la sua vita, andando in California. Ma ha sempre visto Harry come il braccio destro di William. Diceva sempre: ‘I miei ragazzi sono la mia rivincita’. Intendeva dire che loro sarebbero andati avanti e avrebbero portato la monarchia in un’era più moderna. Ma ora sembra che saranno William, Kate e i loro figli a fare ciò”.

Tutta colpa di Meghan?

Il principe Harry sarebbe “furioso” per il trattamento ricevuto durante il Giubileo di Platino. Non poteva aspettarsi niente altro, dopo le parole al vetriolo durante l’intervista a Oprah e data la minaccia rappresentata dal suo memoir di prossima pubblicazione. La royal family non si fiderebbe più di lui e avrebbe studiato il modo per trascorrere con il principe meno tempo possibile, portando avanti conversazioni superficiali che non potranno diventare materiale per libri o documentari. Stando alle ultime indiscrezioni perfino la regina Elisabetta avrebbe dedicato a Harry e Meghan non più di 15 minuti lo scorso 2 giugno, dopo il Trooping The Colour e solo per conoscere Lilibet Diana. La sovrana avrebbe anche vietato la pubblicazione di foto che la ritraggono con la bimba.