"Solo 15 minuti". Il retroscena tra la Regina e Harry: cosa è successo

Il principe Harry e la regina Elisabetta si sarebbero incontrati durante il Giubileo di Platino ma, contrariamente alle prime indiscrezioni emerse sui giornali, non ci sarebbe stato nessun pranzo, nessuna conversazione affettuosa tra nonna e nipote, ma solo una brevissima, fredda e formale udienza.

L’incontro con la Regina

Solo 15 minuti. Questo sarebbe stato il tempo concesso dalla regina Elisabetta al duca di Sussex lo scorso 2 giugno, a margine del Trooping The Colour. In un primo momento i tabloid avevano parlato di un pranzo privato tra la Regina, Harry e Meghan. Un’occasione informale per consentire il primo incontro tra Elisabetta II e la sua bisnipote, Lilibet Diana. Solo pochi giorni dopo l’annuncio di questo presunto pranzo la stampa inglese aveva rivelato un altro aneddoto particolare: la Regina avrebbe vietato ai Sussex di scattare e pubblicare fotografie che la ritraggono insieme alla piccola Lilibet: “Harry e Meghan volevano che il loro fotografo catturasse il momento in cui Lilibet avrebbe incontrato la Regina, ma è stato detto [ai duchi] che non era possibile. Si trattava di un incontro privato di famiglia” , ha dichiarato un insider al Sun.

L’Express, invece, ha riportato le parole di Arthur Edwards, fotografo dei reali, a “Piers Morgan Uncensored”: “Se [Harry e Meghan] pubblicheranno un’immagine dell’incontro di Lilibet con la Regina, [ogni tentativo di riconciliazione] verrà spazzato via…”. Ma non vi sarebbe stato alcun passo avanti verso la tanto sospirata pace. Al contrario, la sovrana avrebbe mantenuto le distanze dal principe Harry e da Meghan Markle, organizzando un’udienza di appena 15 minuti, rivela un insider al Sun, spiegando: “È stato molto veloce. Sono entrati e usciti. È stato tutto molto formale”. La Regina ha conosciuto Lilibet Diana, ma non ci sarebbe stato spazio per i convenevoli e tantomeno per discutere di una tregua. Harry, insomma, sarebbe sempre più lontano dalla royal family.

Harry è andato via amareggiato?

La presunta indifferenza di Sua Maestà, oltre al ruolo decisamente marginale riservato a Harry e Meghan durante il Giubileo, avrebbero spinto i duchi a rientrare negli Stati Uniti prima della fine dei festeggiamenti. L’esperta Katie Nicholl ne è convinta e a The Royal Beat, programma di True Royalty Tv citato dal Daily Mail, ha detto: “Sinceramente penso che…se ne siano andati perché non erano in prima fila. Credo sia questa la ragione per cui non erano alle altre celebrazioni, perché non avevano posti al centro della scena”. Potrebbe essere una spiegazione, però va ricordato che proprio Buckingham Palace ha limitato alcuni eventi, come l’uscita sul balcone alla fine del Trooping The Colour del 2 giugno 2022, ai membri di spicco dei Windsor.