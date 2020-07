I "pippistrilli" e le "multinagionali": quell'Italia che non crede al virus

Il Milanese Imbruttito è andato in trasferta nella splendida Puglia. Nella mondanissima Gallipoli, la Costa Smeralda del continente, ha deciso di tastare il polso di chi, anche quest'anno, non ha fortunatamente voluto rinunciare alle vacanze per concedersi qualche giornata in spiaggia immerso nella cornice del Salento. Le interviste imbruttite sono ormai un must per una delle più iconiche pagine Facebook dedicate alla milanesità e quest'anno il tema centrale non poteva non essere il Covid e la sua percezione nel mondo reale. Il risultato è una clip esilarante, che ha raccolto le risposte più assurde date da giovani (e meno giovani) al Milanese Imbruttito.

api immuni

Alla domanda sul perché il coronavirus sia arrivato in Italia, gli italiani intervistati dimostrano di avere le idee un po' confuse. "", risponde sicuro un giovanissimo ragazzo, ma c'è anche chi pensa che siano stati i pippistrilli a portarlo nel nostro Paese. Sulle bianche spiagge di Gallipoli, però, va per la maggiore lasull'invenzione del coronavirus, che in realtà non esisterebbe. Adulti e giovani, con accenti del nord e del sud, si dicono convinti che sia una "" o, addirittura "" progettato da anni. Insomma, anche a Gallipoli, oltre che a Mondello, l'idea è che "". Va un po' meglio quando si parla di "", sulle quali gli intervistati potrebbero ambire a un dignitoso 6- a un'interrogazione, ma c'è confusione sull'app Immuni, che per un ragazzo sono le "".

Se il campione intervistato dal Milanese Imbruttito avrebbe qualche oggettiva difficoltà a superare un esame in virologia, anche sul lato politico si evidenzia qualche lacuna in quel di Gallipoli. Se c'è chi ammette candidamente di non essere interessato a sapere chi sia il Presidente del Consiglio in Italia, c'è anche chi non guarda una tv o un giornale dal 2011 e afferma che sia attualmente in carica Silvio Berlusconi. " Mattarella! ", risponde invece una ragazza che ha qualche nozione ma un po' confusa, visto che per lei Giuseppe Conte siede sulla panchina dell'Inter.

Tra la chimera del Patto di Stabilità e il parere favorevole al Mes, "", sulle spiagge pugliesi va un po' meglio con l'Inps, che a grandi linee è "", ma non per tutti, perché con uno sforzo di fantasia encomiabile c'è anche chi è riuscito a inventare il nuovo acronimo "". Non va meglio sul lato attualità, perché Bill Gates sulle spiagge pugliesi è diventato un attore oppure "" ma anche "", perché "". Interessante la teoria suidi una ragazza, secondo la quale "" mentre i "Gilet arancioni" non sembra siano di moda in quel di Gallipoli, dove si preferiscono "" che sono evidemente meglio abbinabili alle sfumature del mare locale, ma anche quelli neri sono apprezzati da quelle parti, perché "".