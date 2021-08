"Tutti devono essere vaccinati sul set". E Sharon Stone viene minacciata

"Hanno minacciato di lasciarmi a casa, sì. Ma andrò avanti con la mia battaglia affinché sui set sia richiesto ai lavoratori di essere stati vaccinati". Così Sharon Stone, la diva di Basic Instinct, ha rivelato alla Cnn di aver subito minacce e pressioni dopo la sua richiesta pro-vax avanzata alla casa di produzione per la quale stava girando un film.

Sharon Stone ha denunciato l'accaduto durante un'intervista con l'emittente televisiva Cnn in occasione della candidatura al consiglio nazionale del sindacato Sag-Aftra. L'attrice, 63 anni lo scorso marzo, è stata scritturata per un ruolo in un nuovo film per il cinema. Prima delle riprese, però, la Stone ha chiesto che tutte le persone sul set fossero vaccinate. Una richiesta simile a quella avanzata poche settimane fa dal collega Sean Peen, che ha sospeso le riprese della miniserie Gaslit fino a quando tutti i lavoratori della produzione non saranno vaccinati contro il Covid.

La richiesta avanzata da Sahron Stone, però, non ha incontrato il favore della casa di produzione cinematografica. " Non è necessario il vaccino obbligatorio. Alcuni saranno vaccinati, per altri ci sarà il tampone ", avrebbero detto i produttori all'attrice. Ma non solo. Dopo aver motivato la scelta, la casa di produzione cinematografica le avrebbe fatto forti pressioni, minacciandola di escluderla dal set e dal film. " Mi hanno offerto un buon lavoro, che mi piacerebbe moltissimo fare - ha dichiarato Sharon Stone alla Cnn - ma allo stato attuale delle cose, la Producers Guild of America non garantisce che tutte le persone sul set siano vaccinate ".