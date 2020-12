Il miracolo di Natale: Eros e Marica di nuovo insieme?

I fan sono già in visibilio e se la notizia fosse confermata, sarebbe davvero un bellissimo Natale in casa Ramazzotti. Secondo alcune indiscrezioni, riportate dal settimanale Chi, sembra infatti che Eros e l’ex moglie Marica Pellegrinelli siano tornati insieme.

Un ritorno di fiamma che arriva dopo la separazione ufficiale della coppia avvenuta a luglio 2019. Subito dopo, la Pellegrinelli era stata fotografata ad Ibiza con l’imprenditore Charley Vezza durante una vacanza d’amore che aveva ufficializzato il loro rapporto. Baci ed effusioni inequivocabili avevano messo una pietra sul suo matrimonio decennale con Eros da cui sono nati due figli.

La storia era stata portata allo scoperto dal comico Massimo Boldi che durante un’intervista aveva rivelato come la mamma di Charley, Sandra Vezza sua stretta amica, gli avesse rivelato di questa frequentazione su cui anche lei aveva molti dubbi.

Ed infatti questo amore estivo non ha resistito all’arrivo dell’inverno e Charley e Marica hanno preso strade diverse. Quella della Pellegrinelli, almeno secondo il settimanale Chi, sarebbe verso Eros con cui però ha sempre mantenuto un ottimo rapporto. “ Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto - aveva dichiarato al momento della separazione - è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case ”.

Ed è proprio il fatto di dividere lo stesso tetto che forse ha portato i due a rivedere il loro rapporto e a far riaccendere la fiamma della relazione che evidentemente covava sotto la cenere. Dal canto suo Eros nonostante gli fossero stati affiliati molti flirt si era sempre dichiarato single: “Se e quando dovessi innamorarmi nuovamente state pur certi che sarà per me un piacere comunicarlo pubblicamente”.

Sarà quindi arrivato il momento della dichiarazione? E’ ancora presto per dirlo anche perché stiamo parlando di voci di corridoio non confermate da nessuno dei diretti interessati. Per il momento, Marica ed Eros pensano a festeggiare insieme le prossime festività e chissà se sotto l’albero il più bel regalo che scarteranno non sarà la loro ritrovata intesa di coppia.