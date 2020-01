Miss Italia, Alice Sabatini: "Dopo la vittoria sono caduta in depressione"

Nel 2015 Alice Sabatini vinse il titolo di Miss Italia nonostante una serie di polemiche che si sollevarono per una sua frase sulla Seconda Guerra Mondiale: “ Avrei voluto vivere nel 1942, tanto sono donna e non sarei andata in guerra ”.

Quella dichiarazione, rilasciata forse in un momento di emozione dovuto alla partecipazione al concorso di bellezza, la portò al centro di un polverone mediatico che le è costato una serie di gravi problemi fisici e psichici. A distanza di quasi cinque anni da quell’episodio e dalla vittoria della corona di Miss Italia, la Sabatini si racconta e parla per la prima volta delle depressione mentale di cui è stata vittima.

“ Un mese dopo la vittoria pesavo 15 kg in più. Un disastro – ha raccontato Alice, che oggi ha ritrovato il sorriso anche grazie all’amore per Gabriele Benetti - . Mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero ”. Una serie di eventi, quindi, scatenarono la sua reazione emotiva e la portarono dritta verso il baratro. “Prima attaccata su tutti i fronti, poi questo sbalzo di peso. Quindici chili in più, tutti sulla parte alta, il viso, il seno e la pancia – ha continuato a rivelare lei al settimanale Diva e Donna - . Dovevo portare in giro l’immagine della ragazza più bella d’Italia e mi ritrovavo con questa faccia gonfia. Rifiutavo di mettermi la corona ”.

Quel corpo così cambiato ed ingrassato costrinse Alice Sabatini a provare qualunque tipo di dieta pur di perdere in chili in eccesso, ma nessuna ebbe il risultato sperato. Anzi, dopo un’alimentazione sbagliata, finì direttamente in ospedale. “ Ho preso a fare tutte le diete, a prendere pasticche. Niente. Blocco totale – ha raccontato lei - . Attacchi di panico, mai avuti prima. Sono finita all’ospedale disidratata per una dieta sbagliata a base di verdure crude e poca acqua. Ho rischiato il blocco renale. Avevo toccato il fondo ”.