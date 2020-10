"Studiate l'italiano", "Cervellona". E scoppia la rissa con la Bruganelli

Ci risiamo. Sonia Bruganelli stuzzica (di nuovo) i suoi follower e il popolo social risponde. L'ultimo post pubblicato sulla pagina Instagram dalla moglie di Paolo Bonolis ha innescato una nuova aspra discussione e questa volta le borse firmate e le scarpe di lusso non c'entrano.

In attesa che riparta la nuova stagione del game show "Avanti un Altro", Paolo Bonolis è tornato sul piccolo schermo per promuovere il suo ultimo libro. Ospite a "Domani è un altro giorno", però, il popolare conduttore ha stretto la mano alla padrona di casa, una gaffe che lo ha fatto finire al centro di un'aspra polemica per la violazione delle norme anticontagio. Una capacità - quella di innescare discussioni e critiche - che in casa Bonolis vede spesso protagonista la moglie.

Da sempre Sonia Bruganelli è in grado di dare il via a discussioni e polemiche semplicemente pubblicando foto e video sui social network. La moglie di Paolo Bonolis è molto seguita sul web, ma anche molto criticata per il suo stile di vita considerato da molti eccessivo. Questa volta, però, a far scattare la polemica non è stato il suo shopping extra lusso che, nella maggior parte dei casi, è in grado di liberare gli istinti più bassi del popolo di Instagram. È bastata invece una frase, pungente e provocatoria, a innescare una reazione a catena tra i suoi seguaci: " Scrivete un libro, una canzone, una poesia. Studiate l'italiano, leggete...insomma cavolo fate qualcosa!! Come posso interagire con voi sui social se non avete argomenti di nessun tipo!! ".