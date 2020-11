La moglie di Sean Connery: "Soffriva di demenza ma è morto nel sonno"

" Non era più vita per lui. Non era più in grado di esprimersi negli ultimi tempi ", sono le prime parole rilasciate dalla moglie di Sean Connery alla stampa. Intervistata dal tabloid britannico The Mail on Sunday, Micheline Roquebrune, 91 anni, ha offerto un ultimo e privato sguardo sugli ultimi giorni di vita del grande attore, morto il 31 ottobre all'età di 90 anni.



L'annuncio della morte di Sean Connery, arrivato alle prime luci dell'alba del 31 ottobre, ha fatto il giro del mondo in poche ore, lasciando attoniti tutti. Impossibile dimenticare i film di cui l'attore scozzese è stato protagonista nel corso della sua lunghissima carriera e nei quali Connery ha lasciato il segno come un vero divo. Dalla saga dell'Agente 007 a Highlander - L'ultimo immortale, da Il nome della Rosa a Caccia a ottobre rosso e decine di altri titoli entrati nella storia della cinematografica internazionale. Dopo la sua ultima apparizione sul grande schermo (nel 2003), quando fu uno dei protagonisti del film La leggenda degli uomini straordinari, di lui si è saputo ben poco.

Sean Connery si era rifugiato nella sua villa alle Bahamas, la stessa nella quale si è radunata tutta la sua famiglia per dargli l'ultimo saluto. A rivelare i suoi ultimi mesi di vita è stata la moglie Micheline - spostata in seconde nozze nel 1975 - che ha svelato la malattia che aveva colpito l'attore scozzese: " Soffriva da tempo di demenza e questo ha avuto un effetto molto negativo su di lui. Non era più una vita per lui. Era un uomo meraviglioso, un modello, e abbiamo avuto una vita meravigliosa insieme ".