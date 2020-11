"Montami come Todaro con Elisa", Costantino Della Gherardesca fa il verso alla Isoardi

Il ballo sul letto della Isoardi continua a far discutere anche a distanza di due settimane. A riportarlo sulla pista di Ballando con le stelle è stato Costantino Della Gherardesca che, stanco di arrivare sempre ultimo con i voti della giuria, ha provato a stupire i giudici con lo stesso ballo con il quale Elisa Isoardi e Todaro avano ottenuto ottimi voti.

" Quando Elisa non balla prende otto, quando non ballo io prendo tre ", Costantino Della Gherardesca c'è andato giù pesante alla viglia della diretta, decidendo di giocarsi la carta dell'emulazione, o meglio della parodia. Il conduttore di Pechino Express ha deciso di sfidare la giuria. " Hanno pregiudizi verso di me, come io li ho verso di loro. Ma io faccio intrattenimento leggero ", ha spiegato Costantino nella clip di presentazione dell'esibizione del sabato sera.

Poco prima della diretta di Ballando con le stelle Della Gherardesca ha deciso di lanciare l'ennesima provocazione ai giurati che, sin dal suo esordio sulla pista, non hanno visto in lui potenziale artistico. E in mezzo c'è finita Elisa Isoardi. Il conduttore, insieme alla sua insegnante di ballo Sara Di Vaira, ha così deciso di riproporre (nella clip di introduzione all'esibizione) la stessa coreografia che Todaro e la Isoardi avevano portato in scena sabato scorso. Ma nel farlo ne è uscita una vera e propria parodia e non sono mancate le frecciatine alla coppia antagonista: " Questa settimana dobbiamo spingere sul sex appeal. Dobbiamo unire la carnalità rotolante di Elisa all'alta intensità drammatica di Conticini ".