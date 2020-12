Amadeus lo "caccia" da Sanremo. E Morgan lo deride con una canzone

Non molla la presa Morgan. L'esclusione dal prossimo festival di Sanremo brucia troppo e il cantautore prosegue la sua polemica a distanza contro Amadeus e organizzatori. Le voci circolate alla vigilia dell'ufficializzazione dei ventisei Big in gara a Sanremo 2021 - che lo volevano fuori dalla lista - hanno scatenato una durissima reazione del cantautore. Le sue pesanti dichiarazioni (rilasciate all'Adnkronos) hanno portato anche alla sua esclusione dalla finale di Sanremo Giovani, dove ricopriva il ruolo di giurato. Ma proprio mentre la diretta della gara andava in onda, l'artista ha continuato a scagliarsi contro il direttore artistico sui social network.

Troppo forte la delusione di essere stato escluso dalla 71esima edizione del festival di Sanremo per contenere la rabbia. Morgan ha proseguito l'attacco a Amadeus e agli organizzatori della kermesse canora proprio mentre su Rai Uno il conduttore annunciava i ventisei cantanti in gara all'Ariston. Con una diretta Instagram a sorpresa il cantautore è tornato a spiegare le motivazioni del suo durissimo sfogo: " Sono venuto a miei spese tutte queste settimane a Sanremo Giovani che poi, sinceramente, anche se va bene fare il giurato non è che mi faccia impazzire preferisco stare sul palco e non fare l'opinionista. Poi tu che fai? Non mi prendi? Con che faccia? Con che coraggio!? ".

Morgan è tornato poi a parlare dei messaggi intercorsi tra lui edopo che il cantautore aveva appreso dell'esclusione dal Festival che si svolgerà a marzo 2021. Toni forti, con insulti e parolacce, che gli sono costati anche l'eliminazione dalla giuria di Sanremo Giovani. Morgan sarebbe dovuto essere tra i quattro giurati della finale ma l'organizzazione, a poche ore dalla diretta, ha revocato il contratto al cantautore. Secondo quanto raccontato da Morgan su Instagram, lui si sarebbe comunque presentato al teatro del Casinò di Sanremo, ma non sarebbe stato fatto entrare su disposizione di Amadeus e degli organizzatori.

In apertura di puntata il conduttore e direttore artistico del Festival ha letto il comunicato ufficiale in cui si chiariva il motivo dell'esclusione di Morgan dalla giuria di Sanremo Giovani. Il tutto mentre l'artista affidava ai social (in diretta streaming) uno sprezzante brano realizzato appositamente per Amadeus: " A certi Festival del c***o con un presentatore incompetente dal quale non posso accettare insegnamenti né morali. O sei un pazzo o un carnefice.... ". Il testo della canzone e la musica hanno fatto il giro del web in poche ore diventando virali.