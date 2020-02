Morgan contro Junior Cally a Sanremo, parla del suo sfratto

Anche Morgan critica Junior Cally poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo.

L’artista ha infatti rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui si è aperto su numerosi argomenti, tra cui i progetti in cantiere e le sue prospettive abitative. Morgan ha lamentato un certo ritardo perenne nel dibattito culturale in Italia e si è autodefinito inventore in quanto artista pop, giudicando riduttivo il concetto di cantautore.

All’artista è stato chiesto cosa pensasse del linguaggio della trap e Morgan è entrato a gamba tesa in un dibattito che ormai si sta protraendo da tempo. « Ci sono cose indecenti che non meriterebbero di essere pubblicate - ha commentato - Ho letto dei testi in cui Junior Cally parla di atti sessuali con un linguaggio che non c’entra con Boccaccio o De Sade. Quella non è verità della parola come dicono ma qualcosa di brutto, volgare e violento. […] Non è censura. Questa roba non fa paura al potere, anzi è strumento del potere ».

A proposito di censura, Morgan ha ricordato il suo esilio televisivo dopo aver ammesso in un’intervista di aver fatto uso di droga in passato. « Fu un atto di mobbing - ha detto di quell’esilio - Allora ero sulla cresta dell’onda con “X Factor” e non capii la portata dell’evento. Venni preso come il cattivo esempio. Da lì è disceso tutto il resto, come lo sfratto da casa. Se sono qui è perché non ce l’hanno fatta a distruggermi e non ce la faranno mai. Ma togliendomi la mia casa di artista hanno ucciso quel Morgan ».

Morgan al momento pare abbia lasciato Monza, come lui stesso rivela nell’intervista, città da cui si è sentito bistrattato e dove viveva per stare accanto alla propria madre quando aveva una bimba piccola. Ora è andato a Milano, città in cui è nata la collaborazione con Bugo con il quale duetterà a Sanremo con il brano “Sincero”.

Intanto il cantante sta realizzando “L’audiolibro di Morgan”, un progetto in cui legge fiabe per bambini tra cui un’inedita Biancaneve e canta cinque canzoni inedite: il tutto in 15 ore di materiale. C’è poi il volume illustrato “La canzone perfetta”, in cui spiega a un alieno - che rappresenta suo padre - come si costruisce l’oggetto del titolo.

