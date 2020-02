"Morgan non è un genio!", Malgioglio furioso abbandona lo studio di Chiambretti

Cristiano Malgioglio non pensa che Morgan sia un genio e dopo un confronto durissimo con Arturo Artom abbandona la trasmissione di Piero Chiambretti. "Morgan sarebbe un genio?", domanda stupito l'ex gieffino agli opinionisti di "#CR4 La Repubblica Delle Donne" durante la puntata di mercoledì 19 febbraio, mentre si discuteva di quanto accaduto al Festival di Sanremo tra Bugo e Morgan nell'esibizione di 'Sincero'.

Malgiogio abbandona lo studio: "Morgan? I veri geni sono altri"

A far imbufalire l'artista, l'etichetta attribuita a Morgan, definito da molti "un vero genio". "Lei che lo definisce genio, a mio avviso dovrebbe provare molto vergogna - dice sbigottito Crtistiano Malgioglio - I geni sono altri, non di certo Morgan. Ad esempio Mozart, Beethoven, Wagner. Mi dice un pezzo di Morgan che tutti noi possiamo ricordarci?". Artom non ci sta e respinge le accuse mosse dall'opinionista di Chiambretti, che a sua volta esplode contro il conduttore: "Quando si parla di musica, lei mi deve fare parlare, perché è l'unico argomento che conosco benissimo". La polemica non si placa e prosegue con la clamorosa decisione di Cristiano Malgioglio di abbandonare la trasmissione.

Morgan, all'asta il foglio di 'Sincero'

Intanto, Morgan, il protagonista della discussione tra Malgioglio e Artom conferma la sua scelta di mettere all'asta il famoso foglio del testo modificato durante il Festival di Sanremo. "Come promesso da Barbara D'Urso durante la diretta Live #noneladurso, Morgan ha messo all'asta il foglio del testo modificato a Sanremo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza" si legge sulla pagina facebook ufficiale del cantante. Un foglio che di fatto ha segnato la storia di quest'ultima edizione della kermesse, con l'incredibile abbandono di Bugo dopo una manciata di strofe cantate da Morgan sul palco dell'Ariston. La rottura tra i due sembrava inevitabile, ma proprio attraverso gli schermi di Mediaset Morgan ha aperto ad una riappacificazione con Bugo, purché quest'ultimo chieda scusa per l'esibizione deludente durante la serata delle cover.