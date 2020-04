Morgan: "Non sto bene, devo disintossicarmi da tutto"

La nascita della sua terza figlia, Maria Eco, sembra aver innescato un profondo cambiamento in Morgan. Il cantante, negli scorsi giorni, aveva ammesso sui social di non stare bene ma non aveva spiegato cosa lo stesse turbando. Del suo malessere personale ha scelto di parlarne con Lorella Cuccarini nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta. " Mi sono distanziato da tutti gli affetti, questa quarantena ha tirato fuori la mia malinconia, è straziante ", ha ammesso in collegamento con la Cuccarini.

Ospite della popolare trasmissione pomeridiana di Rai Uno, Morgan ha svelato che l’attuale isolamento forzato - dovuto all’emergenza da coronavirus – lo ha costretto a una profonda riflessione personale. L’arrivo della neonata nella sua vita e in quella della sua nuova compagna ha stravolto le giornate e affrontare il nuovo ruolo di padre in quarantena non ha agevolato la situazione. Morgan ha parlato delle difficoltà con la piccola alla Cuccarini: " Mettere al mondo un essere umano durante questo periodo così strano e pieno di limiti è un'esperienza molto particolare. Un bambino che cresce vedendo solo due figure, quelle genitoriali, senza i nonni o altri bambini, è una cosa strana. Questa bambina non può uscire, le dà fastidio il sole, la luce, guarda il soffitto e deve ascoltare le voci del mondo tramite registrazioni. Fa molta tenerezza, questa esperienza non è facile ".

Negli scorsi giorni Morgan si era duramente scagliato contro i colleghi cantanti che, dall'inizio dell'isolamento, si sono prodigati con dirette social e live musicali per sostenere in modo solidale enti e operatori sanitari impegnati nell'emergenza. Con un lungo post di sfogo aveva criticato gli artisti, definendoli " ipocriti perbenisti ". Nella nota pubblicata sui social, però, era apparso chiaro il suo malessere, poi confermato nel collegamento con il programma di Rai Uno.