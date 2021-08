Morta a 30 anni Gina Marie Krasley, star del programma "Vite al Limite"

Se n’è andata alla giovane età di 30 anni nella sua casa di Tuckerton nel New Jersey, Gina Marie Krasley uno dei personaggi più famosi del programma tv Vite al limite, il docu-reality sui grandi obesi, la cui star, il Dr. Nowzaradan, dà una possibilità di guarigione con un percorso di dimagrimento nella sua famosa clinica. La giovane donna era rimasta particolarmente impressa al grande pubblico per il suo racconto di vita, quello che l’aveva portata a 26 anni a pesare 270 chili. I suoi problemi erano iniziati da bambina, quando era stata ripetutamente abusata e maltrattata da suo padre, e aveva cercato conforto nel cibo.

Si era poi sposata con Beth e nel programma aveva raccontato quanto i suoi problemi fisici e di salute, avevano messo a dura prova la sua vita di coppia. Una volta uscita dal reality era diventata una star di TikTok con oltre 250 mila follower, dove proponeva alcune coreografie di danza, sua grande passione fin da piccola. Il suo esempio avevano spinto molte donne nella sua stessa condizione, a seguire i loro sogni al motto di “ la danza non ha taglie ”. Il grande desiderio di Gina era quello di aprire una scuola di danza per persone speciali con problemi di sovrappeso. La Krasley era apparsa anche nel film di Matt Mulhern del 1998 Walking to the Waterline.

Nonostante siano ignote le cause della sua scomparsa, poche settimane prima della sua morte, la donna aveva raccontato tramite social, di aver sviluppato una malattia non ben identificata. In un video aveva descritto i sintomi che le procuravano immobilità, dolore alle gambe e intorpidimento delle dita tanto che il video fu girato da sua madre, visto che le sue condizioni non gli permettevano neanche di tenere in mano il telefono per filmare la clip. Aveva però rassicurato suoi seguaci che sarebbe andata da un neurologo. La famiglia di Gina ha chiesto a tutti i seguaci della donna di vestirsi di rosa e viola, i suoi colori preferiti, e di fare donazioni ad enti benefici.

Tanti gli scomparsi della trasmissione

Nelle 9 stagioni di programmazione tante sono state le scomparse dovute principalmente a problemi cardiaci, conseguenza della grave obesità dei protagonisti. A cominciare da Hernry Foot di 47 anni, morto nel 2012 a 54 anni. Era entrato nel programma con il peso di 324 Kg., arrivando dopo il lungo percorso terapeutico, a pesarne 131. Nel 2019 a soli 29 anni era scomparso Sean Mililiken, che era entrato nella trasmissione con un peso di 455 Kg. uscendo poi a 271.

Nella 5a stagione a perdere la vita a 49 anni fu invece James King, entrato con un peso di 333 Kg. che venne espulso dalla trasmissione per essere aumentato a 358 Kg. È comunque la sesta stagione quella che ha registrato più decessi. Ad iniziare da Robert Buchel morto durante le riprese, entrato con il peso di 328 Kg. e arrivato a pesarne prima della scomparsa 228. È stata poi la volta di James Bonner morto suicida nel 2018 che da 291 kg., arrivò a pesarne 148.

Sempre nel 2018 è scomparsa la 50enne Lisa Fleming entrata nella trasmissione con il peso di 319 Kg. Fu però espulsa per i scarsi risultati ottenuti. L’ultimo decesso della sesta tragica stagione, fu quello della 56enne Renee Biran entrata con il peso di 287 kg., e uscita con quello di 173. Della 7a stagione è scomparso Kelly Mason di 42 anni, morto nel 2019 dopo essere uscito dal programma pesando 174 chili e avendone persi ben 155. Nel 2020 Coliesa Mc Millian di 41 anni arrivata nel programma con il peso di 291 kg., uscendo poi con quello di 226. Ora nel 2021 la 30enne Gina Marie Krasley.