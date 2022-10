"Morta dopo dolori strazianti". Il dramma di Marica Pellegrinelli

Sei cani morti per avvelenamento in un giorno a Carobbio degli Angeli. È il triste record messo a segno dal paese bergamasco per la cattiveria di ignoti, che hanno sparso bocconi avvelenati lungo il sentiero che costeggia la riva del fiume Cherio, da Gorlago e Carobbio degli Angeli fino a Zandobbio. Vittima di questa atrocità anche il cane della famiglia di Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, che sui social ha raccontato il dramma vissuto nelle scorse ore.

" Lei è Atena. Una cucciola di poco più di un anno. È morta poco fa dopo dolori strazianti. Il veterinario l’ha ricoverata nell’arco di quindici minuti e sedata, è riuscito ad interrompere il dolore ma invano ", ha scritto sulla sua pagina Instagram la modella, svelando l'atroce destino del barboncino, che i suoi genitori avevano adottato da poco più di un anno.

La polpetta avvelenata e la morte

Secondo il racconto fatto sui social, il padre della Pellegrinelli aveva portato il cagnolino a fare una passeggiata lungo il camminamento che costeggia i fiume Cherio, nei pressi di Carobbio degli Angeli. " Mio padre era al cellulare con me, stavamo organizzando il compleanno di mia madre ma la telefonata cade, Atena ha mangiato un boccone avvelenato". Una dose potente, che avrebbe ucciso anche un cavallo, ha riferito la modella, e che ha provocato lesioni irreversibili all'animale: "Le ha immediatamente spappolato il pancreas. È morta dopo quindici minuti dal ricovero ". Il cane dei Pellegrinelli non è l'unico esemplare a essere stato vittima di polpette velenose disseminate nella zona.

Atena è la sesta vittima nel giro di un giorno",

"Altri sei sono sopravvissuti con danni irreversibili .. nemmeno un cartello di allerta!

Ci sono persone perverse e terribili là fuori, le autorità si stanno muovendo per trovare i colpevoli

ha fatto sapere l'ex compagna di Ramazzotti, che ha proseguito:". Poi l'influencer si è abbandonata a un lungo sfogo sulla sua pagina, invitando gli abitanti della zona a prestare la massima attenzione. "", ha concluso Marica Pellegrinelli ricordando la cucciola. Si tratta del secondo episodio nel giro di pochi giorni che vede protagonisti volti noti della tv e dello spettacolo. Nelle scorse ore era statoa denunciare un fatto simile . Il suo labrador Peggy aveva ingerito un boccone avvelenato che l'aveva ridotta in fin di vita. Ma fortunatamente l'animale è riuscito a salvarsi grazie alle cure dei veterinari.