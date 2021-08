È morta Patricia Hitchcock, figlia del leggendario regista

Se n’è andata nella sua casa di Sherman Oaks in California, l’attrice Patricia Hitchcock (chiamata da tutti Pat ndr) unica figlia del grande regista Alfred, e di sua moglie Alma Reville. A darne notizia la figlia Katie Fiala al The Hollywood Reporter. Nata a Londra nel 1928, aveva iniziato a recitare da adolescente a Los Angeles, dove si era trasferita insieme alla famiglia quando suo padre accettò l'offerta del produttore David O. Selznick per dirigere Rebecca (1940). Debuttò sul palcoscenico di Broadway nel 1943 nella commedia Solitaire, e l’anno successivo nel 1945, diventò la protagonista di Violet. Grande appassionata di cinema e cavalli, si diplomò alla Marymount High School di Los Angeles e frequentò poi la Royal Academy of Dramatic Art.

Lavorò spesso insieme al padre Alfred che la voleva sul set: “ Ogni volta che c’era bisogno di una cameriera con l’accento inglese ”, come dichiarò lei stessa in una intervista al Washington Post del 1984. Con lui girò Paura in palcoscenico nel 1950, L’altro uomo nel 1951 e Psycho del 1960. Prese parte anche alla celebre serie tv del padre: Alfred Hitchcock Presents. I ruoli più importanti della sua carriera furono quelli in Stranieri in treno e Psycho diretta appunto dal celebre padre, dove interpretava Caroline, collega d’ufficio di Marion Carne (Janet Leigh). Recitò anche in un ruolo minore del film Un monello alla corte d’Inghilterra nel 1950 e nel 1956 nel famoso I dieci comandamenti di Cecil B. DeMille. Nel 1960 lasciò la carriera di attrice per dedicarsi a quella di produttrice esecutiva.