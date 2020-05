Morto Fred Willard, è stato protagonista di Beautiful e Modern Family

Il mondo delle serie tv è in lutto per la morte di uno dei protagonisti che per decenni ha scandito alcune delle scene più significative delle produzioni internazionali. A 86 anni si è spento Fred Willard, uno dei protagonisti di Beautiful e di Modern Family. L'attore è stato più volte candidato agli Emmy Awards come miglior attore non protagonista in una serie comedy.

Gli appassionati di Beautiful fin dagli albori e quelli che hanno seguito con passione le travagliate vicende della famiglia Forrester non possono certo dimenticare John, fratello di Eric e padre di Ivy, che per un anno è stato uno dei personaggi chiave della soap opera più longeva della storia. La partecipazione del caratterista nella stagione prodotta tra il 2014 e il 2015 è stata molto apprezzata dal pubblico, che ha rimpianto la sua uscita di scena così rapida. In Modern Family, invece, ha interpretato il ruolo di Frank, padre del protagonista Phil Dunphy. Anche per questo ruolo, ricoperto nel 2010, ha ottenuto la sua ultima candidatura ai Primetime Emmy Award. La sua carriera è stata lunghissima e costellata di successi, nonostante non abbia mai conquistato un ruolo da protagonista nelle serie in cui ha recitato. La sua prova d'arte più apprezzata è stato il ruolo in Tutti amano Raymond, una sit com alla quale ha partecipato per diversi anni di seguito in veste di guest star. Fred Willard in questa sit com ricopriva il ruolo di Hank McDougal, suocero di Robert, ed è stato presente in diversi episodi nel corso degli anni.

Caratterista, umorista e istrionico, grazie a questa parte, Fred Willard ha avuto le sue prime tre candidature ai Primetime Emmy Award tra il 2003 e il 2005. Ha recitato anche al cinema nel film capolavoro Wall-E, un lungometraggio di animaziine nel quale Fred Willard è stato chiamato a impersonare l'unico personaggio umano della trama. Seppur con piccole parti ha preso parte a innumerevoli produzioni di grandissimo successo. Il suo ultimo lavoro è stato l'interpretazione di Fred Naird in Sparce Force, una serie televisiva per Netflix il cui rilascio è previsto il prossimo 29 maggio, a due settimane esatte dalla sua morte.