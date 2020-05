Space Force, la serie tv comedy con Steve Carell arriva su Netflix

Preparatevi a ridere con Space Force, la prossima serie tv comedy di Netflix che riunisce Steve Carell e Greg Daniels dopo il successo di The Office.

Space Force, la trama

Mark R. Naird è un pilota pluridecorato e generale dell’aeronautica statunitense. Convocato per un avanzamento di carriera, nella speranza di essere messo a capo dell’aeronautica, gli viene invece affidata la guida di una nuova divisione delle forze armate a stelle e strisce deputata alla conquista dello spazio, la Space Force. Il generale Mark R. Naird accetta quindi il compito assegnatogli dalla Casa Bianca e si trasferisce con la famiglia in una base in Colorado dove dovrà confrontarsi con scienziati e astronauti per tornare prima sulla Luna e da lì conquistare lo spazio.

La serie tv venne annunciata ad inizio 2019 ed è diventata presto una delle più attese grazie non solo alla partecipazione di Steve Carell e Greg Daniels ma anche per quanto accaduto poi nella realtà. Infatti, nel dicembre dello stesso anno, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato la nascita di un nuovo dipartimento delle forze armate all’interno dell’aeronautica militare, la United Space Air Force, a cui sono state assegnate proprio operazioni spaziali e di cyberspazio.

Steve Carell e Greg Daniels, garanzia di risate

Steve Carell è noto per i suoi ruoli comici in film quali A cena con un cretino, Anchorman e 40 anni vergine. Ciò nonostante ha saputo interpretare con grande talento anche ruoli drammatici in Foxcatcher, Beautiful boy, Vice e The Morning Show. Ora, con Space Force, di cui è protagonista e co-creatore insieme a Greg Daniels, l’attore torna in una serie tv tutta da ridere. I due hanno già collaborato con grandissimo successo per The Office e stando al primo trailer della prossima serie tv sono pronti a replicarlo.

Per Greg Daniels è un periodo decisamente prolifico. Già ideatore di The Office, Parks and Recreation e King of the Hill, nonché sceneggiatore de I Simpsons, in questi giorni è uscito anche con la serie tv Upload, sempre da lui creata. Si tratta di nuovo titolo di Amazon Prime Video che unisce fantascienza e comedy.

Cast e uscita di Space Force

Al fianco di Steve Carell troviamo subito un grande nome per questa nuova serie tv: John Malkovich, cioè il Dottor Adrian Mallory, uno degli scienziati della Space Force. Lisa Kudrow, la Phoebe Buffay di Friends, sarà invece Maggie, moglie del generale Naird. Oltre a loro vedremo Ben Schwartz (Parks and Recreation), Jimmy O. Yang (Silicon Valley), Noah Emmerich (The Spy) e Fred Willard (Modern Family).

La serie sarà composta da dieci episodi, è stata da poco anticipata da un primo trailer e sarà interamente disponibile su Netflix a partire dal prossimo 29 maggio.