Morto Joe E. Tata, l'indimenticabile Nat Bussichio in Beverly Hills 90210

Lutto nel mondo dello spettacolo e delle serie tv. All’età di 85 anni è scomparso Joe E. Tata, attore statunitense noto per la sua interpretazione di Nat Busicchio nella fortunata serie tv Beverly Hills 90210. Era malato da tempo di Alzheimer e sua figlia Kelly, dopo averne annunciato la morte tramite GoFundMe, ha lanciato una campagna per raccogliere fondi per l’Alzhaimer’s Association. " I fondi di questa campagna saranno destinati alla Alzheimer’s Association ", ha scritto.

I fan di Beverly Hills 90210 lo ricordano per aver prestato il volto a Nat Busicchio, il proprietario del Peach Pit. Nella serie tv, il locale era uno dei luoghi di ritrovo più importanti per i protagonisti. Il suo personaggio di chiare origini italiane, nel corso della storia si rivela una sorta di padre putativo di Brandon, uno dei protagonisti: tanto da diventare suo amico e offrirgli anche un lavoro come suo assistente dietro il bancone.

Beverly Hills 90210 è stata una serie tv di grande successo, diventata un cult, trasmessa negli Stati Uniti dal 1990 al 2000 (in Italia dal 1992 al 2001) per un totale di 183 puntate suddivise in dieci stagioni. Tanti attori sono stati lanciati, come una giovane Hilary Swank apparsa nell’ottava stagione, ma anche Jason Priestley, Shannon Doherty, Ian Ziering, Tori Spelling e Jennie Garth tra gli altri. Indimenticabile, ovviamente, il compianto Luke Perry scomparso nel 2019. La sua ultima apparizione televisiva risale alla serie tv Riverdale, dove interpretava Fred Andrews, papà di Archie. Con la morte naturale dell’attore, si scelse di far morire anche il suo personaggio nel corso di una puntata della quarta stagione. Infine, ricordiamo anche la scomparsa di Denise Yvonne Dowse, la vicepreside Yvonne Teasley nella serie tv.