Morto l'italoamericano Felix Silla. Fu il cugino Itt della famiglia Addamas

Si è spento all'età di 84 anni Felix Silla, l'attore italo americano famoso per aver vestito i panni del cugino Itt nella celebre serie televisiva degli anni '60 sulla famiglia Addams. È morto a Las Vegas, sua città di adozione, al termine di una lunga e difficile battaglia contro un tumore. L'attore, infatti, era malato da tempo di cancro al pancreas che, lo ha strappato alla vita nella notte tra giovedì e venerdì.

La notizia ufficiale è arrivata attraverso i social network. A darla è stato l'amico e collega Gil Gerard, che con Silla aveva girato la serie tv Buck Rogers e dalla quale era nata la loro amicizia: " Felix è morto poche ore fa e l'unico bene che posso trarre dalla sua scomparsa è che non ha più sofferto. Mi mancherà terribilmente, soprattutto per il tempo fantastico che abbiamo passato nei nostri panel. Solo lui sapeva come dirmi di 'andare a farmi fottere '".

Nato a Roccacasale, in provincia dell'Aquila, nel 1937 Felix Silla si trasferì negli Stati Uniti a 16 anni, iniziando a lavorare nel circo Barnum & Bailey. Lì venne notato per il suo talento acrobatico e ingaggiato come stuntman prima e attore poi agli Studios di Hollywood. Fu il suo ruolo di esordio nella serie televisiva, la prima di una lunga sequenza di remake, a regalargli la celebrità, vestendo i panni del cugino Itt. Il cugino peloso che non faceva altro che borbottare. Era il 1965 e pur non facendosi vedere in volto (indossava un paio di occhiali da sole, una bombetta e viso e corpo erano completamente ricoperti di lunghi peli) riuscì a conquistare il pubblico, diventando un'icona della serie.

A renderlo speciale e ricercato da produttori e registi di Hollywood era la sua statura, oltre al talento, quel metro e diciannove centimetri di altezza che lo rendevano unico. Lunga la sua carriera nel mondo della televisione americana con ruoli nelle più famose serie: Vita da strega, Bonanza, Battaglie nella galassia, Mork & Mindy, Hazzard e Star Trek. Felix Silla fu anche il piccolo robot Twiki nella serie televisiva Buck Rogers, in onda tra il 1979 e il 1981. Lavorò con Steven Spielber prima come stuntman in Indiana Jones e il tempio maledetto e poi con un ruolo da attore in E.T. La sua ultima apparizione in un film risale al 1992, quando prese a Batman - Il ritorno di Tim Burton.