Una mutanda per lanciare il disco: l'ultima provocazione di Lady Gaga

Lady Gaga scommette sulla lingerie sexy per convincere i fan ad acquistare il suo nuovo disco. La popstar internazionale conosce bene il suo pubblico e, per questa ragione, ha deciso di dire addio a poster, spillette e altri gadget, per lanciarsi su prodotti decisamente più osé.



Stefani Germanotta ha infatti annunciato la vendita di perizoma femminili e sospensori per uomini, tutti rigorosamente a tema con il suo nuovo look: un tripudio di fucsia e verde fluo. Dei colori che imperversano da tempo sul profilo Instagram della diva, sfoggiati con abiti, trucco e capigliature choc: un vero e proprio collegamento con l'uscita di "Chromatica", il nuovo album atteso per il 29 maggio.

Lady Gaga conosce a fondo i suoi estimatori e ha quindi deciso di accontentarli, realizzando un negozio virtuale coloratissimo, ricco di prodotti insoliti e dalla grafica vivace, tutti abbinati al nuovo album. Non è però tutto, poiché in stile "Chromatica" si trovano anche magliette, pantaloni della tuta, calzini di spugna, cappellini, felpe, tazze e borse, fino agli immancabili cuscini sagomati e i vinili in edizione limitata.

Ma sono proprio gli ultimi prodotti aggiunti a spiccare sull'intero elenco del negozio: una coppia di mutande davvero maliziose, capaci di catalizzare le attenzioni dei fan. I cosiddetti Little Monster si sono accalcati sul profilo Instagram dell'artista, commentando entusiasti l'ironia e l'originalità di questa lingerie. " Conosci davvero il tuo pubblico ", commenta una fan, " sono senza parole ". " Questo è davvero geniale, " le fa eco un altro follower, in sintonia con molti altri commenti di puro apprezzamento per la svolta sexy del merchandising targato Gaga.