È nata Anna, la figlia della principessa e della fotografa

Se siete appassionati di vicende storiche e attuali riguardanti le famiglie aristocratiche, di principi e di principesse, il nome di Alessandra Borghese non può esservi sconosciuto. Parliamo di una principessa, una giornalista e una scrittrice di talento. Figlia del principe Alessandro Romano Borghese, Alessandra è la discendente di una delle più antiche e potenti famiglie romane, la cui storia è rimasta impressa tra i vicoli e gli antichi palazzi della capitale. La famiglia Borghese ha origini senesi, ma in epoca rinascimentale la sua influenza si estese fino a Roma e non si limitò all’ambito politico, ma riuscì ad arrivare fino al soglio pontificio (Papa Paolo V nacque Camillo Borghese, 1552-1621).

Il ramo romano di questa dinastia abitò in due dei palazzi più famosi di Roma, ovvero Palazzo Borghese e Villa Borghese Pinciana (all’interno di questa villa ha sede la celebre Galleria Borghese, dove sono esposte le inestimabili opere d’arte che in passato facevano parte della collezione di Palazzo Borghese). Alessandra Borghese ha collaborato con giornali molto importanti, tra cui Il Tempo, Panorama e Gente e le sue opere sono state tradotte in diverse lingue. È una donna riservata e forse gli amanti dei romanzi storici si ricordano di lei per un libro in particolare “La Padrona”, in cui la Borghese fa rivivere la Roma del Seicento e perfino un suo antenato, il già citato Camillo Borghese.

Per quel che riguarda il gossip possiamo ricordare che Alessandra Borghese è stata la moglie del miliardario Costantino Niarchos, il primo greco a scalare l'Everest, erede dell’armatore greco Stavros Niarchos (il più agguerrito rivale di Aristotele Onassis, per intenderci), morto nel 1999 a causa di un'overdose di cocaina. I due si sposarono in segreto nel 1987, ma il matrimonio durò poco, 14 mesi. Il divorzio arrivò nel 1990 e pare che Alessandra Borghese abbia chiesto come “liquidazione” 23 miliardi all’ex marito, ma abbia ricevuto solo 150 milioni. Nel 1991 la principessa querelò Vanity Fair, che avrebbe pubblicato una notizia ritenuta falsa, attribuendo alla Borghese una storia d’amore con l’attrice Florinda Bolkan.

Quei tempi ormai sembrano molto lontani. Alessandra Borghese avrebbe ritrovato la felicità accanto alla fotografa Alessandra D’Urso (nipote del politico Mario D’Urso, aristocratico per parte di madre, poiché discendente della dinastia dei Serra di Cassano). Come racconta Dagospia le due Alessandra avrebbero avuto da pochi mesi una bambina, Anna. Per la verità ci sono stati diversi indizi della gravidanza e della nascita sul profilo Instagram di Alessandra D’Urso. In un post del 30 luglio 2019 vediamo la foto di una silhouette femminile con il ventre inequivocabilmente arrotondato. L’immagine più chiara, però, arriva il 12 ottobre dello stesso anno, quando la fotografa pubblica lo scatto del piedino di un neonato.