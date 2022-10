"Nata mia figlia, ma non è di Andrea". La doppia sorpresa di Cristiana Capotondi

Doppio annuncio a sorpresa per Cristiana Capotondi. Attraverso una nota ufficiale affidata all'agenzia di stampa Ansa, l'attrice ha comunicato la nascita della figlia, Anna, venuta alla luce il 16 settembre scorso. Ma ha anche annunciato la fine della sua storia con Andrea Pezzi. " La bambina è di un'altra persona. La nostra relazione si era interrotta già da diversi mesi ", ha rivelato la Capotondi, che però ha ringraziato l'ex compagno per esserle rimasto vicino durante tutta la gravidanza.

La notizia che Cristiana Capotondi fosse in dolce attesa era iniziata a circolare durante l'estate. A metà luglio alcuni giornali avevano anticipato il lieto evento, dando per scontato che la figlia fosse di Andrea Pezzi, al quale l'attrice era legata dal 2005. La coppia, da sempre molto riservata, non aveva annunciato alcun addio. Ma le apparenze a volte ingannano ed è stato Andrea Pezzi a svelare cosa è successo nell'ultimo anno. " Dopo quindici anni insieme, all'inizio dell'estate 2021 Cristiana ed io abbiamo deciso di separarci senza tuttavia comunicarlo per prenderci tutto il tempo per riorganizzare con calma le nostre vite ", ha spiegato il conduttore in un comunicato ufficiale pubblicato dall'Ansa.

La dedica all'ex compagno

Le loro vite sono proseguite così su strade diverse e Cristiana Capotondi avrebbe incontrato un altro uomo (del quale però non fa il nome e che non sarebbe più presente nella sua vita), che le ha regalato la gioia di diventare madre. " Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un'altra persona - si legge nella nota - la mia lunga relazione di quindici anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame ".