"Nero è il colore, negro è la razza". Fausto Leali ancora nella bufera

È ancora polemica su Fausto Leali dopo le sue esternazioni sul fascismo e su Benito Mussolini. In serata, infatti, il cantante si è addentrato in un altro discorso sdrucciolevole che rischia di riportarlo al centro dell'attenzione mediatica. I social si sono già scagliati contro di lui, stavolta colpevole di aver utilizzato la cosiddetta n-word all'interno della casa del Grande Fratello.

Il cantante si trovava in Casa a discutere con i suoi compagni di avventura, una situazione comune durante il reality. Nel gruppetto riunito nel grande soggiorno della Casa, oltre a Fausto Leali, c'erano anche Dennis Dosio, Patrizia de Blanck, Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco ed Enock Barwuah. Proprio il fratello di Mario Balotelli è stato al centro della discussione, perché il fulcro del discorso è stato per diversi minuti il concetto di razza. Un argomento scivoloso che ha portato Fausto Leali a pronunciare la frase che è stata poi ripresa sui social con l'intento di attaccarlo: " Nero è il colore, negro è la razza ".

Poche parole, che sono bastate a scatenare un nuovo focolaio di accuse contro il cantante. I concorrenti all'interno della Casa si sono immediatamente resi conto di quanto detto da Fausto Leali, tanto che Tommaso Zorzi si è subito messo le mani nei capelli. L'influencer conosce molto bene le dinamiche dei social e ha capito che quella frase, detta in quel modo, avrebbe potuto far nascere un vespaio di polemiche, cosa che è puntualmente accaduta. Enock Barwuah ha ribattuto all'istante, invitando Fausto Leali a evitare l'utilizzo di certi termini all'interno della Casa per non lanciare messaggi fuorvianti ai giovanissimi in ascolto.

Dal suo punto di vista, invece, Fausto Leali ha provato a difendere la sua scelta di utilizzare certi termini, spiegando alle giovani leve delle Casa, poco più che ventenni, che per tanti anni, e fino a poco tempo fa, in Italia quello era un termine come un altro, utilizzato tranquillamente nel dialogo quotidiano. A tal proposito, il cantante ha portato come esempio uno dei suoi successi del passato, Angeli negri, prodotto nel 1999.

" Che nessuno mi venga a dire che sbaglio a incazzarmi, se le cose non le senti sulla tua pelle non lo puoi sapere. Io e la mia famiglia ci combattiamo su ‘ste cose qua, da sempre. Fuori avrei reagito malissimo, ho paura di come potrei reagire qua ", ha sbottato Enock Barwuah, secondo il quale Fausto Leali è stato razzista, motivo per cui è probabile che domani sarà la sua nomination.