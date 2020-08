Nessun dividendo per la società della moglie di Bonolis. Anche Sonia sente la crisi?

Da molti considerata solo come "la moglie di Paolo Bonolis", Sonia Bruganelli in realtà è un'affermata imprenditrice di successo. È titolare al 51% della società di produzioni televisive SDL 2005, che tra le altre cose si occupa anche di Ciao Darwin e della maggior parte dei programmi del conduttore romano. Sui social la bella Sonia preferisce parlare poco di lavoro e si diverte a mostrare ai suoi tantissimi follower alcuni scorci della sua quotidianità. Spesso ama provocare e metodicamente riceve insulti e offese per il suo altissimo stile di vita, fatto di aerei privati, locali esclusivi e shopping di lusso. Ma l'imprenditrice dagli occhi di ghiaccio non si lascia intimorire e non smette di condividere ciò che a lei piace di più, nonostante l'odio ricevuto dalla rete.

Non sono certo gli hater a toglierle il sorriso ma probabilmente qualche preoccupazione gliel'ha causata la SDL 2005. Anche la sua società ha subito la flessione derivante dall'emergenza Covid, in particolare dal lockdown. Tra le altre cose, la trasmissione pomeridiana di Paolo Bonolis in onda sulle reti Mediaset sono state interrotte dall'azienda nell'ottica di concentrare le risorse economiche principalmente nei programmi dedicati alle news, che hanno garantito agli italiani la continuità di informazione. Una scelta che ha di fatto bloccato per molti mesi la messa in onda delle puntate inedite di Avanti un altro, che sono state sostituite dalle repliche. Come riferisce Il Tempo in edicola oggi, nei giorni scorsi si è tenuta l'assemblea dei soci SDL 2005, durante la quale si è deciso per una soluzione drastica. L'intero utile della società è stato messo a riserva come rafforzamento patrimoniale della società, per un ammontare di circa 1,9 milioni di euro.

Non sono stati previsti dividendi per Sonia Bruganelli e per gli altri soci, che invece lo scorso anno avevano deciso di spartire 1,2 milioni dei 1,7 milioni di utile della SDL 2005. Il quadro societario di SDL 2005 vede, oltre a Sonia Bruganelli, anche la società Arcobaleno 3, di proprietà della famiglia di Lucio Presta che è anche agente di Paolo Bonolis, che ha una quota del 30%. Il restate 19% è nelle mani di Marco Bruganelli, fratello di Sonia e marito di Claudia Ruggeri. Nel 2019 la società SDL 2005 ha fatto registrare un ricavo di circa 7 milioni, in leggera flessione rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano stati pari a 7,2 milioni. Questo fermerà la condivisione social dello stile di vita lussuoso della moglie di Paolo Bonolis? Probabilmente no. La società di Sonia Bruganelli è impegnata su vari fronti, non solo quello televisivo, avendo anche una web tv che si alimenta principalmente con i programmi di Paolo Bonolis ma che col tempo ha sviluppato anche alcuni format indipendenti via social e web.