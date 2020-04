Nick Cordero, amputata la gamba per complicazioni da coronavirus

Si aggravano le condizioni di salute dell’attore Nick Cordero. La star canadese, celebre per il musical "Bullets Over Broadway" e protagonista di film come "A Stand Up Guy", era ricoverata da inizio aprile per una grave polmonite, ma le sue condizioni non sono mai migliorate nonostante le cure. Proprio queste ultime avrebbero portato a una serie di coaguli nel sangue, costringendo i medici ad amputargli una gamba per salvargli la vita.

Nick Cordero, candidato ai Tony Awards e famoso per i suoi ruoli a Broadway, era risultato positivo al Covid-19 subito dopo il ricovero al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per una grave forma di polmonite. A dare le prime notizie, venti giorni fa, era stata la moglie, Amanda Kloots, che sui social network aveva informato i fan delle gravi condizioni del marito, ricoverato in terapia intensiva, intubato e in coma farmacologico. Le condizioni sembravano stabili, ma negli ultimi giorni la situazione è precipitata.

Secondo quanto riportato dalla Cnn a complicare il quadro clinico di Nick Cordero sarebbero stati alcuni farmaci usati per curare l’infezione polmonare da coronavirus. L’attore è stato trattato con anticoagulanti per fluidificare il sangue che non riusciva ad arrivare alla gamba destra. I medici, però, hanno dovuto interrompere i trattamenti perché stavano causando un'emorragia interna all’intestino. Anche la moglie ha confermato, attraverso alcuni video social, che i coaguli nel sangue di Cordero stavano mettendo a rischio la sua vita. Per questo l’attore canadese è stato sottoposto a un’operazione d’urgenza dove gli è stata amputata la gamba destra.

Il delicato intervento sarebbe riuscito ma Nick Cordero, debilitato e provato da tre settimane di grave malattia, non sarebbe ancora fuori pericolo. Intanto la moglie, che pochi mesi fa aveva dato alla luce la loro prima figlia, ha ricevuto il sostegno del mondo dello spettacolo e dei fan, che stanno donando migliaia di dollari per aiutarli a pagare i conti ospedalieri e i lavori di adeguamento della loro casa per renderla accessibile alla sedia a rotelle, cui sarà costretto l’attore per alcuni mesi.