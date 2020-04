Nicola Porro torna in onda dopo il coronavirus: "Mi sono sentito fortunato"

Nicola Porro è finalmente tornato nel suo feudo, quello di Quarta Repubblica abbandonato il 9 marzo scorso dopo la scoperta della positività al coronavirus. La preoccupazione è ormai alle spalle per il giornalista e conduttore di Rete4, che ha potuto riprendere in mano le redini del suo programma per proseguire nel suo lavoro di informazione.

Inevitabile, per lui, iniziare da dove era rimasto, dal racconto della sua esperienza personale con il coronavirus. È stato lui stesso ad annunciare di essere positivo al virus, dopo la comparsa di alcuni sintomi che poco lasciavano all'immaginazione. Sui suoi social ha aggiornato continuamente i seguaci, i lettori e i telespettatori sull'evoluzione del suo stato di salute. Non ha mancato di scrivere e di registrare brevi video ma durante l'isolamento ha comunque onorato il suo ruolo di giornalista, comparendo diverse volte in televisione per raccontare cosa significa contrarre il coronavirus. Fino al 21 marzo, Nicola Porro era ancora positivo, poi i due tamponi negativi e l'inizio dell'ultima fase di quarantena. Finalmente, poi, il ritorno in studio. Nicola Porro ha mostrato la sua emozione nei primi frangenti ma poi, con il suo solito piglio, ha fatto la fotografia del Paese in un momento di emergenza, non senza un breve, ma intenso, passaggio sul suo viaggio con il coronavirus.