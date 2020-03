Nina Moric sui social: "Non mi sento bene, per la salute di tutti mi sono isolata"

Di questi tempi anche una semplice influenza può far pensare, giustamente, al peggio. É quello che sta succedendo a Nina Moric che, avvertendo lievi sintomi influenzali, ha deciso di isolarsi dal resto della sua famiglia per tutelarli. La modella croata, 43 anni, lo ha annunciato attraverso i suoi canali social, pubblicando un post esplicativo nelle storie del suo profilo Instagram.

Nelle ultime settimane Nina Moric è stata al centro di una controversa battaglia mediatica con il suo ex fidanzato Mario Luigi Favoloso. Quest’ultimo era sparito nel nulla poco prima delle festività natalizie, gettando nello sconforto i suoi familiari. La Moric non aveva però mai creduto alla sua improvvisa scomparsa e con il suo ritorno sotto i riflettori tra i due ci sono state insinuazioni e accuse, che sono addirittura finite in tribunale. In questo difficile momento della sua vita Nina Moric si è riavvicinata all'ex compagno, Fabrizio Corona, che ora sta scontando il residuo della pena detentiva agli arresti domiciliari. Nessun ritorno di fiamma ma un affetto che li lega anche per il bene del figlio.

Nell'ultimo periodo la modella ha scelto di rifugiarsi tra le braccia della sua famiglia, il figlio Carlos Maria e la madre Vranka. Da loro però Nina oggi è costretta, suo malgrado, a prendere le distanze per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore, Nina Moric ha fatto sapere attraverso i social di non sentirsi bene. I suoi ultimi video condivisi sul web avevano destato preoccupazione tra i suoi numerosi fan, che l'hanno sommersa di messaggi e commenti per avere notizie sulla sua salute. Lei ha rassicurato tutti, spiegando di non avere niente di preoccupante, ma il possibile sospetto di avere contratto il coronavirus l’ha costretta a prendere la dura decisione di auto isolarsi nella sua casa fino al suo miglioramento. " Ragazzi non sono triste, non mi sento molto bene. Non sono preoccupata ma finché non mi sentirò meglio ho deciso, per la salute di tutti, di stare da sola. Sicuramente non ho niente, un abbraccio ".

Vista l'attuale emergenza sanitaria e l'aumentare dei contagi da coronavirus soprattutto il Lombardia, Nina ha preferito rispettare un periodo di quarantena solitaria per evitare un possibile contagio nel caso il suo malessere fosse dovuto al Covid-19. La modella non ha parlato né di test né di tamponi ma di semplici precauzioni in un momento in cui la sicurezza propria e altrui è fondamentale.