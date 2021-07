"Non è facile". Cosa c'è dietro ​la rottura tra Mercedesz Henger e Lucas

Per la prima volta dopo l'annuncio della rottura, Mercedesz Henger parla della fine della relazione con l'ex tronista Lucas Peracchi. La coppia si è detta addio nelle scorse settimane dopo una relazione durata oltre tre anni e ora la figlia di Eva Henger racconta cosa è successo in un'intervista al settimanale Novella 2000.

" Sto cercando di affrontarla nel modo migliore. Non è facile, perché comunque è stata una storia bellissima - ha esordito Mercedesz Henger - abbiamo vissuto tante cose belle insieme, condiviso tante passioni e non voglio finirla in malo modo ". Parole che lasciano intuire che la storia d'amore con Lucas Peracchi potrebbe non essere finita in amicizia. L'ex naufraga dell'Isola dei famosi ha proseguito parlando di problemi di incompatibilità caratteriale diventati ormai insormontabili: " Non ci sono stati tradimenti o che altro. Semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me ".

La Henger ha parlato poi di " piccoli dettagli su cui non andavamo d'accordo ", rimanendo però vaga circa le motivazioni che l'hanno spinta a dire addio al suo compagno. Sui social network i due non hanno mai chiarito con i loro follower cosa c'è dietro alla loro rottura, nonostante le richieste insistenti dei fan che li seguivano da tempo. Molti hanno sospettato che dietro all'addio ci fosse la lite scoppiata mesi fa con la madre di Mercedesz, Eva, che aveva portato all'allontanamento tra le due donne. L'ex porno attrice aveva accusato il genero di aver picchiato e soggiogato la figlia in più di un'occasione, ma Mercedesz aveva sempre difeso Peracchi negando le violenze.