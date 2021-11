"Non lo farò di nuovo", "Non ti credo". Lite in un ristorante di Milano tra Wanda e Icardi

Wanda Nara non perdona. Le ultime indiscrezioni circolate sulla notte, che Mauro Icardi ha trascorso in un hotel di Parigi con China Suarez, avrebbero creato l'ennesima frattura nella coppia. A confermare il periodo nero che Wanda e Maurito stanno vivendo ci sarebbe la litigata, che si sarebbe consumata tra i due in un ristorante di Milano negli scorsi giorni, alla quale ha assistito un testimone.

Secondo quanto riferito dal sito argentino Pronto, Wanda Nara non riuscirebbe a superare il tradimento del marito soprattutto alla luce delle nuove indiscrezioni circolate sulla notte, che Maurito e La China avrebbero trascorso insieme a Parigi. Tra i due ci sarebbero state solo chiacchiere e un bacio. La coppia non si sarebbe spinta oltre perché Icardi, di rientro da un match con il Psg, avrebbe avuto la febbre. Quanto avvenuto nell'albergo della capitale francese sarebbe stato confermato dallo stesso Mauro Icardi alla giornalista Yanina Latorre. Una verità che però non avrebbe placato l'ira di Wanda Nara, che a Milano sarebbe esplosa contro il marito.

L'imprenditrice argentina è rientrata nel capoluogo meneghino per motivi di lavoro ed è stata raggiunta da Mauro Icardi e dalle figlie Isabella e Francesca pochi giorni dopo. Le immagini della famiglia riunita, apparse sulla pagina Instagram dello sportivo, hanno fatto pensare che tra i due fosse tornato il sereno dopo le minacce di divorzio e la presunta nuova crisi. Ma un testimone avrebbe assistito a una nuova lite tra Wanda Nara e il marito mentre i due si trovavano a cena nel ristorante argentino El Porteño Arena in centro a Milano. Come riporta il sito sudamericano Porto l'uomo - seduto a un tavolo vicino alla coppia - avrebbe ascoltato parte della conversazione tra il giocatore del Psg e sua moglie. Una discussione i cui toni non sarebbero stati amichevoli, ma decisamente "freddi" e risentiti.