"Ora ti devi solo vergognare..." Tra Tina e Gemma finisce male

La nuova formula di "Uomini e Donne" virtuale non ha incontrato il favore del pubblico. Maria De Filippi era corsa ai ripari dopo la chiusura del programma a causa del coronavirus, ma l'edizione incentrata sulle chat non è piaciuta ai telespettatori. Nel corso delle puntate, però, non sono mancati i consueti battibecchi tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. L'ultimo duro scontro si è consumato per colpa di uno scambio di messaggi sulla chat del programma tra la dama del Trono Over e un misterioso ragazzo di 26 anni.

La situazione si era già fatta pesante dopo che uno dei corteggiatori anonimi di Gemma sembrava essere un famoso attore. Tina aveva avuto da ridire in quell'occasione, ma nelle scorse ore ha attaccato Gemma per l'ennesima volta. La Galgani ha potuto conoscere tramite videochat i corteggiatori misteriosi con i quali, fino ad oggi, aveva chattato in maniera anonima. Alla vista di Sirius, un ufficiale di marina di soli 26 anni, si è scatenato il tafferuglio in studio. " Potrebbe essere tuo nipote, vergognati! - ha subito insinuato Tina Cipollari scagliandosi contro la Galgani tra urla e gesti - ma ti vuoi preoccupare perché un 26enne venga a corteggiarti che potresti essere sua nonna? Deve aver perso il cervello. È una perdita di tempo: una donna che cerca un uomo non si mette con un 26enne ".