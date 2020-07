"Non si costruisce una storia da sola", "Mi condizionava ​l'umore" volano stracci tra Giovanna e Sammy

È già finita (e tutt'altro che bene) la storia tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. L'ex tronista romana, a un mese dalla scelta fatta negli studi di Uomini e Donne, ha messo la parola fine alla conoscenza con il suo corteggiatore. " Continue discussioni " e " mancanza di fiducia " così Giovanna e Sammy, in un'intervista doppia rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, ha spiegato i motivi della rottura. Un addio carico di risentimento.

I rumors che la coppia fosse in crisi circolavano già da settimane. Dopo la scelta dello scorso 8 giugno e le prime due settimane di idillio, i due non si mostravano più insieme sui social network e rimandavano un chiarimento con i fan, sempre più dubbiosi sulla loro relazione. La conferma sulla rottura tra Giovanna e Sammy è invece arrivata oggi con le dichiarazioni rilasciate dall'ex tronista e dal suo corteggiatore sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Incredula e delusa sull'epilogo della relazione, Giovanna Abate ha rimproverato a Sammy di non aver avuto " voglia di impegnarsi nella conoscenza ". Già all'interno del dating show di Canale 5 i due avevano avuto molti screzzi, ma tra alti e bassi la storia sembrava aver avuto un lieto fine. Le parole di Giovanna, invece, parlano di un rapporto e di un interesse a senso unico: " Ho sperato che le cose potessero andare diversamente, ma non si può costruire una storia da soli. Ero pronta per andare a Milano e provare, ancora una volta, a non chiudere questa relazione che non ha avuto neanche il tempo di trasformarsi in altro. All'inizio i difetti dell'altro non si dovrebbe avere neanche il tempo di vederli vista la voglia di stare insieme. Ahimé mi sono dovuta rendere conto che questa voglia c'era solo da parte mia. Da sola purtroppo tanto lontano non si può andare. A mente lucida mi ritrovo a superare questa nuova delusione per via delle scelte fatte con il cuore. Se avessi usato la razionalità sarei andata verso un porto più sicuro (Davide, ndr) ma non sarei stata me stessa. Oggi raccolgo i cocci e riparto da me per trovare quella persona che mi faccia battere il cuore come era accaduto il studio ".

pesante per le troppe differenze e per la mancanza di fiducia

Purtroppo non è andata come speravo, le discussioni sono diventate all'ordine del giorno, finché mi sono sentito esausto di litigare per tutto. La lontananza non ci ha aiutato. Eravamo capaci di discutere anche per l'acqua a tavola e il weekend del mio compleanno siamo arrivati all'apice

Dall'altra parte, Sammy Hassan ha confessato che " l'innamoramento non è mai scattato " e non ha risparmiato la 24enne romana da qualche frecciata legata proprio al rapporto post Uomini e Donne, diventato "". Il modello 35enne ha ammesso che in trasmissione avrebbe avuto mille motivi di dire "no" a Giovanna, ma di aver scelto di provarci: "".